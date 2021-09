Así luce Matt Murdock (Daredevil) en Spider-Man: No Way Home como abogado de Peter Parker

MADRID, 27 Sep. (CulturaOcio) -

Los rumores en torno a la participación de Charlie Cox, quien dio vida a Daredevil en su serie de Netflix, en Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin Camino a Casa) no han dejado de crecer. Tras el estreno del primer avance, son muchos los que creen haber visto al personaje en una escena, algo que ha despertado la imaginación de varios artistas gráficos.

La secuencia en concreto es aquella en la que Peter Parker está siendo interrogado en relación a la muerte de Mysterio. A su izquierda, hay un hombre con camisa blanca y corbata al que no se le llega a ver la cara, pero que muchos creen que se trata de Matt Murdock, la verdadera identidad del justiciero invidente.

Así lo ha plasmado en un espectacular póster, hecho a partir de una imagen vista en el tráiler, el artista gráfico spdrmnkyxxiii. En él puede verse a Charlie Cox caracterizado como el célebre abogado, prestando apoyo a quien, sin duda, será su caso más complejo.

"Peter Parker, deja de hablar. Mi nombre es Matthew Murdock. Soy tu abogado", añade el artista en la descripción de la imagen, a modo de elucubración sobre cómo será el encuentro entre ambos superhéroes.

Para descubrir si realmente ese hombre trajeado es de día el abogado Matt Murdock y de noche el justiciero Daredevil, los espectadores tendrán que esperar al estreno de Spider-Man: Sin camino a casa, que llegará a los cines el próximo 17 de diciembre, con Tom Holland como protagonista, plantando cara a los, por el momento confirmados, Jaime Foxx y Alfred Molina.