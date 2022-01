Spider-Man No Way Home: Andrew Garfield revela la escena que le hizo volver a Marvel

Mientras Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) sigue arrasando en los cines, cada vez se conocen más detalles de cómo se forjó la reunión multiversal que tiene lugar en el filme. Andrew Garfield ha revelado cuál es la escena que le convenció para regresar y encarnar de nuevo a Peter Parker ahora ya dentro del Universo Cinematográfico Marvel.

El actor comentó durante su intervención en el podcast Happy Sad Confused cómo fueron las primeras reuniones para participar en la última entrega de la franquicia arácnida, que por entonces aún no tenía su guion cerrado.

Garfield tuvo acceso a ciertas partes del libreto que incluían un pasaje clave para su persononaje: la escena en la que su Peter Parker salvaba a MJ (Zendaya). Sobre todo, porque le recordó al fracaso de su personaje cuando intentó salvar la vida de su amada Gwen (Emma Stone) en The Amazing Spider-Man: El poder de Electro de una caída similar. Esta fue, según el actor que recientemente se alzó con el Globo de Oro a mejor intérprete de comedia o musical por su trabajo en tick, tik... Boom!, la secuencia que realmente le sedujo para querer incorporarse al proyecto.

Según expuso Garfield, cuando se reunió con los responsables de la película por primera vez dijeron "bueno, esto es lo que queremos hacer. Creemos que realmente puede funcionar. Aunque, todavía no tenemos un guion. No queremos que parezca una artimaña comercial. No queremos tengas una aparición breve a modo de cameo".

"Nuestro propósito es que estés ahí verdaderamente para guiar a Tom en su viaje como Peter y mostrar a vuestros dos Peters (el suyo y el de Tobey Maguire) tan diferentes. Creemos que ahí hay algo muy interesante para explorar haciendo que estos tres lobos solitarios, que piensan que están solos en el universo, se unan a través de sus propias y personales experiencias como Spider-Man, básicamente es lo que nos gustaría y en lo que queremos que participes. Contamos con tu opinión y con tus ideas", recordó Garfield relatando cuando inició la toma de contacto con Amy Pascal, la productora de la cinta dirigida por Jon Watts.

El actor prosiguió recordando que precisamente ese momento en la de la película en el que su personaje salva a MJ de morir tras caer al vacío fueron las primeras páginas del guion que leyó y fue entonces cuando lo vio claro debido a la trascendencia de la escena. "Es un momento profundo, como si un hermano mayor salva a su hermano pequeño de su mismo destino en el universo. Si ese portal no se hubiera abierto y mi Peter Parker no hubiera estado allí en ese momento, resultaría discutible que hubieran tenido el mismo destino", afirmó el actor.

"De repente te sumerges en este increíble momento cósmico, marcado por el destino, en el que consigo superar el peor trauma de mi vida y al mismo tiempo salvar a mi hermano pequeño de tener que pasar por ese mismo trauma. Inesperadamente te encuentras en una zona muy mítica y es profundamente hermoso", concluyó

Precisamente, esa secuencia con la caída del personaje de Zendaya durante el tercer acto de Spider-Man: No Way Home, fue utilizada como parte del material promocional de la película y los fans reaccionaron rápidamente destacando lo mucho que recordaba a la trágica muerte de Gwen Stacy en la secuela de The Amazing Spider-Man. Esto llevó a los marvelitas a especular con la idea de que Garfield participaría en el filme salvando a la compañera de Peter. Algo, que finalmente, resultó ser cierto.

Por su parte, recientemente, Garfield abrió la puerta a la posibilidad de volver a interpretar al personaje de Peter Parker y así poder completar su inconclusa trilogía como el trepamuros.