Charlie Cox volverá como Daredevil en Spider-Man 3

MADRID, 9 Dic. (CulturaOcio) -

Al abrir las puertas del Multiverso todo, incluso algunos de los sueños imposibles de los fans, puede hacerse realidad. Es el caso del Daredevil de Netlix, que podría llegar al Universo Cinematográfico Marvel. Y lo hara tal y como venían reclamando desde hace meses muchos de los seguidores marvelitas: con el rostro de Charlie Cox en la tercera película en solitario del Spider-Man de Tom Holland.

Pocas horas después de las noticias que confirmaban el regreso del Doctor Octopus de Alfred Molina en Spider-Man 3 -y que además apuntan que Tobey Maguire, Andrew Garfield, Kirsten Dunst y Emma Stone estarían también negociando su participación en la película con Marvel Studios y Sony- ahora Murphy's Multiverse asegura que Charlie Cox, el actor que interpretó a Matt Murdock en la serie de Daredevil de Netflix y en The Defenders, es el último fichaje para el filme protagonizado por Tom Holland.

Estos rumores llegan, además, días después de que Marvel Studios recupere los derechos del personaje y tras semanas de especulaciones e informaciones que aseguraban, incluso, que el equipo de Kevin Feige, que ya se ha declarado admirador del trabajo de Cox en la serie de Netflix- había entablado en secreto los primeros contactos para recuperar al actor y encajar su Daredevil en el Universo Marvel a través de su aparición en Spider-Man 3.

Una película en la que sí está confirmada la presencia de Benedict Cumberbatch, que encarnará al Doctor Strange, el personaje que está llamado a abrir las puertas del Multiverso que permitirá que rostros de anteriores versiones cinematográficas de Spider-Man, como los Peter Parker de Garfield o Maguire o villanos como Electro de Jamie Foxx o el propio Octopus de Molina, se cuelen en la película del UCM.

¿EL ABOGADO DE PETER PARKER?

En el caso de Matt Murdock, al tratarse de un personaje perteneciente a las series de Netflix basadas en personajes de Marvel, que eran independientes del UCM pero sí estaban relativamente integradas en el mismo, con referencias a eventos como la Batalla de NY o a algunos personajes, no sería siquiera necesario que el 'Deus Ex Machina' del Multiverso haga su "magia".

Es más, durante meses los rumores y las fantasías de los fans han venido especulando con teoría de que Cox aparecerá no enfundado en su coraza roja de Daredevil, sino en su otro uniforme de trabajo, el traje y corbata que luce el abogado Matt Murdock, que asistirá al joven Peter en alguno de los muchos embrollos en los que se verá inmerso. No hay que olvidar antes de morir en Lejos de Casa, Mysterio puso todo patas arriba, revelando la identidad de Spider-Man y acusándole de asesinato.

Acusaciones de las que se hizo eco a través de su aparato mediático el iracundo J. Jonah Jameson, encarnado por el también recuperado J.K. Simmons, y a las que el joven Parker tendrá que hacer frente. Puede que incluso tenga que afrontar consecuencias penales de sus actos y deberá recurrir a un abogado... ¿Y por qué no puede ser ese Mark Murdock?

En todo caso, en varias ocasiones el actor se ha mostrado bastante pesimista sobre su posible regreso como Daredevil. "No había escuchado esos rumores", explicó Cox en referencia al esperado crossover entre el Hombre Araña y el Hombre Sin Miedo. "Pero ciertamente no es con mi Daredevil. No estoy involucrado en eso. Si son ciertos, no es conmigo, es con otro actor", dijo hace unas semanas.

Incluso antes, cuando llegaron los primeros rumores, ya se mostró totalmente escéptico. "No me siento así y no sé por qué no me siento así", explicó en una entrevista concedida hace meses cuando se le preguntó por el regreso de Daredevil. "No me han dado ninguna razón para creer eso. Y, desde un punto de vista cínico, creo que estoy tratando de protegerme, porque nada me encantaría más que volver a hacerlo", señaló