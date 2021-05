¿Filtrada la serie en la que Daredevil debutará en el Universo Marvel?

MADRID, 2 May. (CulturaOcio) -

Con Bruja Escarlata y Visión y Falcon y el Soldado de Invierno, Marvel ha demostrado que cada serie de Disney+ será muy distinta, tanto en género como en contenido. Y lo seguirá haciendo con series como Loki -donde entran en juego las realidades paralelas y los viajes en el tiempo- o She-Hulk, en la que si los rumores son ciertos podría aparecer el Daredevil de Netflix, Charlie Cox.

La producción de She-Hulk ya ha comenzado con Tatiana Maslany en el papel principal (Jennifer Walter / She-Hulk). Y aunque es pronto para saber qué eventos narrará la serie, el director de Marvel Studios la ha descrito como "una comedia jurídica de 10 episodios de media hora de duración". Y eso ha hecho saltar las alarmas del fandom.

Porque al hablar de juicios y legalidades, no hay abogado más famoso en todo el imaginario marvelita que Matt Murdock, más conocido como Daredevil. Los rumroes sobre la incorporación de Charlie Cox -que interpretó al superhéroe ciego en la serie de Netflix- al UCM llevan tiempo circulando por la red, y con una comedia de trama legal por delante parece la ocasión perfecta para volver a ver al Diablo de la Cocina del Infierno.

Por supuesto, aún es pronto para confirmar que Daredevil se unirá a la prima de Hulk en su propia serie. Pero We Got This Covered, mencionando a las mismas fuentes que le dijeron que la serie de She-Hulk ya estaba en marcha mucho antes de anunciarse oficialmente, asegura que Cox está en conversaciones con Marvel para unirse al elenco.

Otros rumores, y supuestas filtraciones, aseguran que Daredevil hará su debut en el UCM con Spider-Man: No Way Home, donde Matt Murdock sería el abogado de Peter Parker mientras intenta probar su inocencia tras ser culpado por Mysterio de los ataques de Lejos de Casa, y con su verdadera identidad revelada al mundo.

Sea como sea, antes o después parece que Charlie Cox volverá a ponerse el traje rojo de demonio. Y teniendo en cuenta que Jennifer Walter, en las grapas, es la representante legal de los superhéroes mientras que Matt Murdock lo es de los humanos normales, sería muy interesante ver cómo ambos se enfrentan... en los tribunales.