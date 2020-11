Daredevil vuelve a poder de Marvel Studios cuando arranca el rodaje de Spider-Man 3 ¿Coincidencia?

Daredevil vuelven a poder de Marvel Studios cuando arranca el rodaje de Spider-Man 3 ¿Coincidencia? - SONY/NETFLIX

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) - Han pasado dos años tras la cancelación de la serie de Daredevil en Netflix y los derechos del Hombre Sin Miedo volverán a ser propiedad de Marvel a finales de este mes. Y el regreso del hombre sin miedo a poder de Marvel Studios coincide con el inicio de la filmación de Spider-Man 3 en Atlanta, desatando de nuevo las especulaciones (e ilusiones) entre los fans. ¿Serán ciertos los rumores de que Matt Murdock se unirá a Peter Parker en su próxima película? El acuerdo por los derechos de Daredevil y el resto de The Defenders entre Marvel y Netflix es un poco confuso. Si bien Marvel sigue teniendo la propiedad de los personajes, su contrato con el servicio de streaming imponía que no podían utilizarse en el UCM hasta pasados 18 meses desde la cancelación de las series de la plataforma. Pero el tiempo ha pasado, y según informa Culture Crave a finales de este mes Daredevil ya podrá volver al cine. ¿Quizás en Spider-Man 3? The Daredevil rights officially return to Marvel Studios this month 😈 pic.twitter.com/Mr7rRNDyc9 — Culture Crave 🎥 (@CultureCrave) November 1, 2020

Hay que tener en cuenta que, si bien en el último año y medio Marvel no ha podido contar con los personajes de Netflix, el UCM trabaja siempre con mucha antelación. Teniendo esto en mente, no sería extraño que Kevin Feige y su equipo ya tuviese planes de futuro para The Defenders mucho antes de que terminase el contrato con el streaming, ya sea para futuras películas o para series de Disney+.

Por otro lado, hace mucho que se rumorea que Charlie Cox, que protagonizó la serie de Daredevil convirtiéndose en uno de los intérpretes favoritos del fandom, podría retomar su papel dentro del UCM. Si a esto se le suma la larga relación de Spider-Man con Matt Murdock en los cómics, juntando todas las piezas los indicios vuelven a apuntar a la posible presentación del Diablo Guardián en la próxima película del trepamuros.

Tras una exitosa 3ª temporada, los fans se sintieron sorprendidos y decepcionados por la cancelación de Daredevil de Netflix. La serie concluyó con el abogado ciego de la cocina del infierno derrotando por fin a Kingpin, y con la revelación de que Bullseye seguía vivo y dispuesto a causar estragos. Un final que deja la puerta abierta al regreso del personaje sin fisuras. Y Spider-Man 3 sería el momento perfecto para ello.

¿VOLVERÁ CHARLIE COX?

Desgraciadamente, en este punto hay que tener en cuenta las declaraciones previas del actor Charlie Cox sobre volver a interpretar a Daredevil. Si bien se ha mostrado agradecido de la acogida de los fans, también se ha declarado poco optimista con la perspectiva de que Disney cuente con él en caso de recuperar a Matt Murdock.

"No me siento así y no sé por qué no me siento así", explicó en una entrevista cuando se le preguntó por el regreso de Daredevil. "No me han dado ninguna razón para creer eso. Y, desde un punto de vista cínico, creo que estoy tratando de protegerme, porque nada me encantaría más que volver a hacerlo", aseguró.

Daredevil no es el único personaje que ha vuelto al paraguas del Universo Marvel, ya que los derechos de Iron Fist se recuperaron también hace meses, y el estudio podrá utilizar a The Punisher a partir de 2021.

Ahora, queda la gran pregunta de si el UCM debería recuperar a los actores que eligió Netflix o si bien debería hacer una nueva versión de los personajes a la hora de incluirlos en sus películas o series. Por suerte, soñar es gratis, y los fans del Daredevil de Cox aún tienen una última esperanza de verle de nuevo en acción, ya sea en Spider-Man 3 o en futuros proyectos.

Spider-Man 3, con o sin Daredevil, tiene previsto su estreno el 17 de diciembre de 2021.