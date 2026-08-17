Spider-Man: Brand New Day supera los 2.000 millones y ya es la película más taquillera del personaje de Marvel - SONY PICTURES

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day ha alcanzado los 2.000 millones de dólares en la taquilla mundial en su tercer fin de semana en cartelera. La cinta protagonizada por Tom Holland se ha convertido así en la segunda película que más rápido supera esta marca, después de Vengadores: Endgame, que en 2019 lo logró en tan solo once días.

Brand New Day ya suma casi 2.022 millones de dólares a nivel global, de los cuales 786 corresponden a la taquilla de Estados Unidos y Canadá, mientras que 1.236 millones provienen del resto del mundo.

El filme dirigido por Destin Daniel Cretton es la octava película de la historia en superar el umbral de los 2.000 millones, uniéndose así a Avatar, Vengadores: Endgame, Avatar 2, Titanic, Ne Zha 2, Vengadores: Infinity Wars y Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza.

Cabe recordar que la tercera aventura del trepamuros de Holland, Spider-Man: No Way Home, estuvo a punto de lograr este hito en 2021, con 1.920 millones de dólares recaudados a nivel mundial. La película no llegó a estrenarse en China, lo que sin duda le habría permitido alcanzar esta cifra.

Por el momento, Brand New Day es la única película que ha superado la barrera de los 2.000 millones este año siendo, por tanto, la película basada en el personaje de Marvel más taquillera de la historia. Además, cabe esperar que se sitúe entre los títulos más taquilleros de todos los tiempos cuando concluya su ventana de exhibición en cines.

El filme ya aterrizó con fuerza en taquilla, rebasando la barrera de los 1.000 millones a nivel mundial a los seis días de su estreno en el principal mercado cinematográfico, Estados Unidos, si bien es cierto que se estrenó un par de días antes en España y muchos países de Latinoamérica.

BRAND NEW DAY CONTINÚA IMPARABLE: 2.000 MILLONES EN TRES SEMANAS

En España, el filme ha liderado la taquilla una vez más, con 2,33 millones de euros recaudados este fin de semana, según datos provisionales de Rentrak Spain. Le siguen La odisea de Christopher Nolan con 1,66 millones de euros, que en la taquilla mundial ya suma 1.290 millones de dólares.

En el tercer puesto del ránking se sitúa la recién llegada El final de Oak Street, que ha recaudado 938.000 euros en España. Con 47 millones de dólares en la taquilla mundial, la película protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor se ha quedado a las puertas de alcanzar los 50 millones en su primer fin de semana en cartelera.

Con casi 786 millones de dólares recaudados en la taquilla de Estados Unidos y Canadá, Brand New Day podría alcanzar un hito histórico: convertirse en la primera película de la historia en amasar 1.000 millones en el Box Office USA. Una posibilidad que, teniendo en cuenta su brillante trayectoria en taquilla, no parece del todo disparatada.