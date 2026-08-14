¿Tiene El Final De Oak Street escena post-créditos? - WARNER BROS.

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

El final de Oak Street, la película de ciencia ficción protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor, ya está en los cines. Escrita y dirigida por David Robert Mitchell, responsable de títlos como It Follows o Lo que esconde Silver Lake, la cinta relata cómo todo un vencidario y sus habitantes son transportados hacia un entorno prehistórico hostil plagado de dinosaurios. Y ante lo que promete ser una de las experiencias cinematográficas más singulares del verano, no son pocos los espectadores que se hacen la misma pregunta: ¿Tiene El final de Oak Street escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en sus últimos estrenos cinematográficos como Spider-Man: Brand New Day.

También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como ejemplo paradigmático, que incluía dos tras su desenlace. Por contra, el último estreno de la franquicia, Supergirl, no contaba con ninguna sorpresa ni durante los créditos ni al final de los mismos.

Además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras sagas como Fast and Furious, John Wick, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas, Vaiana, Sonic o, precisamente, Toy Story. También cuentan con estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring).

EL FINAL DE OAK STREET NO TIENE ESCENA POSTCRÉDITOS

Y en el caso de la película de David Robert Mitchell la respuesta es negativa. No, no hay ninguna escena ni durante ni tras los créditos de El final de Oak Street. Y aunque el desenlace de una película como esta, sin duda, hace que los fans se pregunten si les espera una sorpresa al final de los créditos, ya sea una que abra la puerta a otra aventura con los Platt y los agujeros de gusano o incluso un guiño divertido con un dinosaurio que sigue vagando por el salvaje de Míchigan.

Pero no, tras sus 100 minutos de metraje la película concluye su historia poniendo punto y final a la aventura de la familia Platt. Sin embargo, hay una bonita dedicatoria al final para el padre del director, Robert Allen Mitchell, fallecido en 2024.