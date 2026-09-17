Spider-Man Brand New Day rompe un récord histórico de Star Wars: El despertar de la Fuerza

Spider-Man Brand New Day supera un récord histórico de Star Wars: El despertar de la Fuerza - SONY PICTURES/LUCASFILM

MADRID, 17 Sep. (CulturaOcio) -

Con casi 2.500 millones en taquilla, a Spider-Man: Brand New Day le quedan pocos récords por batir, pero acaba de pulverizar otro más. El filme ha desbancado a Star Wars: El despertar de la Fuerza como la película más taquillera de la historia de Estados Unidos y Canadá. Y desde Lucasfilm, han respondido siguiendo una histórica tradición de Hollywood.

Con 936,7 millones recaudados en el Box Office USA, Brand New Day a la cinta de Star Wars de 2015, que hasta ahora ostentaba el primer puesto en el ránking. Además, el filme de Tom Holland ha alcanzado este hito en tiempo récord, pues ha superado en tan solo 47 días la cifra que El despertar de la Fuerza amasó tras cinco meses y medio en cartelera (concretamente, 165 días).

Pese a que Spider-Man: Brand New Day ha batido un récord tras otro desde su estreno, que haya superado a El despertar de la Fuerza en la taquilla estadounidense no deja de ser una sorpresa. Por poner en perspectiva, el filme de Star Wars logró superar en el ránking a Avatar -nada menos que la película más taquillera de todos los tiempos- y resistió en el primer puesto incluso tras el éxito incontestable de Vengadores: Endgame.

Desde la franquicia galáctica, han felicitado al equipo de Brand New Day publicando vía X un póster en el que puede verse al trepamuros junto a la frase: "¡La Fuerza está contigo! Felicidades de parte de Lucasfilm".

Impressive. Most Impressive.



From a galaxy far, far away, everyone at Lucasfilm sends massive congratulations to Destin, Tom, everyone at Sony Pictures and Marvel Studios and the entire team behind Spider-Man: Brand New Day on setting a new domestic box office record and taking… pic.twitter.com/0GhXTwSbda — Star Wars (@starwars) September 16, 2026

Si bien a muchos les ha sorprendido la deportividad con que Lucasfilm parece haberse tomado la noticia, cabe recordar que felicitar de esta forma a sus rivales en taquilla forma parte de una larga tradición de los grandes 'blockbusters' Hollywood. Además, también influye el hecho del que tanto Lucasifilm como Marvel Studios pertenecen a Disney.

A lo largo de los años, pueden rastrearse muchos ejemplos de carteles como este, con algunos tan icónicos como el de Steven Spielberg felicitando a George Lucas cuando la primera película de Star Wars superó a Tiburón en taquilla. También ha habido otros con mensajes tan originales como el que dedicó James Cameron a "Kevin [Feige] y todo el equipo de Marvel": "Un iceberg hundió el Titanic real. Hicieron falta los Vengadores para hundir mi Titanic".

Keeping the tradition alive and going. pic.twitter.com/EJGZZz2fSa — MovieHub (@moviehubnow) September 16, 2026

¿LOGRARÁ BRAND NEW DAY MANTENER SU LIDERAZGO EN EL RÁNKING?

Aunque a día de hoy El despertar de la Fuerza no es una de las películas más queridas por los fans de la saga, cabe recordar que su estreno en 2015 fue un evento sin precedentes. Había pasado una década desde la última vez que viera la luz en cines una película de la franquicia, que fue La venganza de los Sith en 2005.

Además, la promesa de traer de vuelta a personajes icónicos de Star Wars, como Luke Skywalker (Mark Hamill), la princesa Leia (Carrie Fisher) y Han Solo (Harrison Ford), aumentó aún más la expectación en torno a la cinta que inauguraría la trilogía de secuelas de Disney.

Con Tom Holland recién coronado como el actor más taquillero de la historia y 2.453 millones de dólares recaudados (por el momento) a nivel mundial, Brand New Day sin duda está sentando un precedente difícil de superar. Por su parte, tanto Marvel como Star Wars ya están calentando motores para sus próximos grandes lanzamientos, con el estreno de Vengadores: Doomsday previsto para el 18 de diciembre y Starfighter pendiente de ver la luz el año que viene, concretamente el 28 de mayo.