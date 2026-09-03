Sony confirma el fin de una era para Spider-Man tras Brand New Day

The Punisher y Spider-Man en Brand New Day - SONY PICTURES

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

El tremendo éxito de Spider-Man: Brand New Day, que ya ha superado los 2.000 millones de dólares en taquilla, ha llegado en un momento ideal para Sony Pictures. Y es que tras años de intentos para expandir el éxito de las películas de Tom Holland a otros personajes, el estudio parece haber desistido y no entra en sus planes seguir adelante con el universo extendido de Spider-Man. El mandamás de Sony Pictures, Tom Rothman, ha admitido que películas centradas en otros personajes de la franquicia, como Madame Web o Morbius, fueron efectivamente un fracaso.

Al ser preguntado por el futuro del universo extendido de Spider-Man, Rothman confirmó que, por el momento, no tienen ningún proyecto en desarrollo. "De momento, no lo sabemos. Nunca lo consideramos como el 'Universo Sony-Marvel'. Lo que hicimos fue tantear si merecía la pena hacer películas con otros personajes. Por el momento, no hay ninguna en fase de desarrollo", explica en una entrevista con Variety.

"En definitiva, el público no quedó lo suficientemente satisfecho con ellas", admite Rothman, matizado que esto no tendría por qué determinar la calidad de dichas películas, pero reconociendo que, al fin y al cabo, la audiencia tiene la última palabra. "Es como gritarle al viento. El público es quien manda, y no respondió. Es tan sencillo como eso", concluye.

EL UNIVERSO EXTENDIDO DE SPIDER-MAN, UN FRACASO COMERCIAL

El universo extendido de Spider-Man comenzó con buen pie con el estreno de Venom en 2018, que recaudó 856 millones de dólares en todo el mundo. No obstante, sus dos secuelas no lograron mantener este impulso, con Venom: Habrá matanza apenas rebasando los 500 millones en taquilla y Venom: El último baile no consiguiendo llegar a esa marca, con 474 millones de dólares recaudados a nivel mundial.

Otras películas, como Morbius o Madame Web, tampoco tuvieron una buena acogida por parte tanto del público como de la crítica. Kraven the Hunter, estrenada en 2024 y protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, fue todo un fracaso en taquilla, sumando tan solo 60 millones a nivel mundial. Así, las declaraciones de Rothman apuntan a que películas que el estudio tenía previstas, como las de Spider-Woman o El Muerto, por el momento no saldrán adelante.

No obstante, cabe recordar que, a pesar de su escaso éxito comercial, estas cintas cumplen una función muy concreta que justifica que Sony Pictures continuara apostando por ellas: conservar los derechos de Spider-Man. Y es que el acuerdo entre Marvel y Sony establece que este último debe sacar adelante una película de la franquicia cada 5 años y 9 meses o, de lo contrario, Marvel recuperaría los preciados derechos de Spider-Man.