Sadie Sink enamora como nueva imagen Calvin Klein tras arrasar como Jean Grey en Spider-Man: Brand New Day - CONTACTO

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

Tras saltar a la fama en Netflix con la serie Stranger Things, Sadie Sink triunfa ahora en el cine con Spider-Man: Brand New Day. En el taquillazo del año, que ya supera los 2.000 millones de dólares de recaudación, la joven actriz encarna a Jean Grey, uno de los personajes clave en el futuro del Universo Marvel que repetirá en el reinicio de X-Men. Convertida ya en una superestrella, Sink ha sido reclutada por Calvin Klein para protagonizar su nueva campaña de vaqueros: Feel the Fit.

Como puede verse en el primer anuncio, publicado en la cuenta de Calvin Klein en X, Sink se encuentra tumbada en la cama y se gira buscando sus pantalones vaqueros.

Tras cogerlos del suelo, cerca de la cama, se los pone y ajusta antes de levantarse y ponerse a bailar con ellos puestos al escuchar el tema I Wanna Be Bad de Willa Ford. Poco después, recupera la compostura y se marcha moviéndose con soltura y naturalidad.

Sadie Sink feels the fit.



from the moment you put them on. the right jeans change everything. pic.twitter.com/KB95YnNZl5 — calvinklein (@CalvinKlein) September 1, 2026

El segundo anuncio, disponible en YouTube, muestra a Sink en ropa interior de la reconocida marca atendiendo su teléfono móvil antes ponerse los vaqueros mientras está en la cocina. Acto seguido, una tubería parece fallar y del grifo del fregadero comienza a salir agua a borbotones, rociando a la actriz de Marvel como si estuviera duchándose, y se produce un leve cortocircuito.

Después, empieza a desbordarse la espuma que hay en la lavadora y Sink se encuentra parada en la puerta de la salida, se gira y, pese al desastre en la cocina, sonríe.

"El vaquero siempre ha sido una prenda imprescindible en mi armario, así que colaborar con Calvin Klein en esta campaña surgió de forma totalmente natural", afirmó Sink sobre su colaboración con la marca en un comunicado.

"Me encanta la idea que hay detrás de Feel the Fit. Unos vaqueros que te sientan bien pueden cambiar tu forma de llevarlos desde el mismo momento en que te los pones", añadió la también estrella de Stranger Things.

the jeans that fit just right.



Sadie Sink feels the fit in the Low Rise Baggy Jean. a signature fit worn loose on the hips. pic.twitter.com/7N1iE6LwqR — calvinklein (@CalvinKlein) September 1, 2026

"Cada look me permitió explorar una faceta diferente de mi estilo sin dejar de sentirme completamente yo misma", sentenció Sink. De hecho, en las imágenes también publicadas por Calvin Klein en sus redes puede verse a la actriz luciendo los distintos modelos de vaqueros.

jeans that shift your energy.



Sadie Sink feels the fit in the new High Rise Loose Jean. a sleek silhouette in iconic indigo. pic.twitter.com/Cv9S9zOXbh — calvinklein (@CalvinKlein) September 1, 2026

TRAS SPIDER-MAN, JEAN GREY VOLVERÁ EN X-MEN

Por otra parte, tras su debut en Spider-Man: Brand New Day, la actriz volverá a retomar su rol de Jean Grey en el reinicio de los X-Men que prepara el director de Thunderbolts, Jake Schreier, y cuyo estreno está previsto para 2028.

Además, se espera que Sink también aparezca en Vengadores: Secret Wars, cuyo estreno está fijado para el 7 de diciembre de 2027. Asimismo, más allá de deslumbrar a los fans con este anuncio de Calvin Klein dirigido por Aidan Zamiri, también ha demostrado su talento en los escenarios del West End con su participación en la obra Romeo y Julieta.