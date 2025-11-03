Spider-Man: Brand New Day confirma un séptimo actor del UCM en la película

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

El 31 de julio de 2026 llegará a las salas Spider-Man: Brand New Day, con Tom Holland de nuevo en el papel de Peter Parker. La cinta, dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos), ha fichado a un viejo conocido de la saga para su trama.

Según indica Daniel Richtman en su Patreon, Tony Revolori regresará en Brand New Day para interpretar de nuevo a Eugene "Flash" Thompson. El actor encarnó al rival de Peter Parker en el equipo de ciencias del instituto Midtown en las tres primeras películas del trepamuros dirigidas por Jon Watts.

La repesca de Revolori al reparto de Spider-Man 4 como Flash Thompson no solo marcaría su reencuentro con el Peter de Holland, sino también con Zendaya y Jacob Batalon, quienes volverán a encarnar en la cinta a M.J. y Ned Leeds. Las últimas informaciones apuntaban a que el rol de Zendaya en la trama del filme será bastante menor en comparación con las anteriores entregas de la saga.

En cuanto a Batalon, se espera que, del mismo modo que Zendaya, su rol en Brand New Day sea menor, especialmente considerando que, en los últimos compases de No Way Home, el Doctor Strange lanzó un potente conjuro para que todo el mundo, incluidos Happy Hogan, Ned y M.J., olvidasen completamente a Peter Parker y su identidad secreta como Spider-Man.

Dicho esto, Spider-Man: Brand New Day también contará con el regreso de Michael Mando como Mac Gargan/Escorpión y Jon Bernthal dando vida nuevamente a Frank Castle/The Punisher, tras su breve aparición en Daredevil: Born Again, cuya temporada 2 llegará a Disney+ el 4 de marzo de 2026. La película también contará en su reparto con Sadie Sink (Stranger Things) en un papel aún no confirmado.

Sin embargo, se ha especulado con que la actriz podría dar vida, como se venía rumoreando desde hace tiempo, a Mary Jane, Gwen Stacy, otro de los intereses amorosos de Peter Parker en los cómics de Marvel. Incluso algunos señalan que podría encarnar a Angélica Jones/Firestar (Estrella de Fuego), la heroína creada para la serie de dibujos Spider-Man y sus increíbles amigos, emitida en 1981, o a una versión joven de la poderosa mutante de los X-Men, Jean Grey.

Por si esto no fuera suficiente, Brand New Day también contará con Mark Ruffalo retomando su rol de Bruce Banner/Hulk, tras encarnarlo por última vez en tres de los nueve episodios de She-Hulk: Abogada Hulka, además de interpretarlo en la serie ¿Qué pasaría si*? Asimismo, se suma el fichaje de Marvin Jones III para dar vida a Lonnie Lincoln, el temible villano de Spider-Man en las grapas de Marvel, conocido como Tombstone.