Nuevo vídeo de Spider-Man: Brand New Day con gran pista sobre el misterioso personaje de Sadie Sink

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

A pesar de que hace escasos días se filtraron las primeras imágenes de Sadie Sink en el rodaje de Spider-Man: Brand New Day, el personaje que interpretará la estrella de Stranger Things en la cuarta entrega del trepamuros de Tom Holland es un absoluto misterio. Los rumores la sitúan en papeles tan diferentes como Mary Jane, Gwen Stacy, Fire Star... e incluso la mutante Jean Grey, pero, por fin, un nuevo vídeo de la producción de la película ha reducido el número de posibilidades.

Imágenes grabadas desde el set de Brand New Day, que llegará a los cines el 31 de julio de 2026, muestran a la intérprete inmovilizada sobre una camilla mientras varios agentes la introducen en una furgoneta negra. Aunque la calidad del vídeo no es la más óptima, el vestuario coincide con el que Sink lució días atrás en este mismo rodaje, lo que ha llevado a identificarla con bastante seguridad.

Según lo que testigos de la producción han revelado a ComicBookMovie, los agentes que trasladan a Sink pertenecen al Departamento de Control de Daños, un detalle crucial de la filtración, pues apunta a que el rol de la intérprete podría ser el de un personaje con habilidades sobrehumanas.

En el UCM, el Departamento de Control de Daños nació como una iniciativa conjunta del Gobierno de Estados Unidos e Industrias Stark para limpiar y custodiar material peligroso tras la Batalla de Nueva York. Con el tiempo, su función se endureció y en Spider-Man: No Way Home interrogó y detuvo a Peter Parker, mientras que Ms. Marvel persiguió activamente a jóvenes con poderes como Kamala Khan. Es decir, es un organismo relacionado con los superhumanos.

La actriz de Stranger Things fue vinculada durante meses a Jean Grey, la telépata de los X-Men, aunque ella misma enfrió esa narrativa en marzo: "No tengo nada que decir sobre eso. Aun así, los rumores son muy guays, es un gran personaje, así que fue bonito leerlo. Me parece súper emocionante".

Desde entonces, las apuestas se han desplazado hacia personajes con encaje directo en un relato urbano como Rachel Cole-Alves, ex marine que se convierte en aliada del Castigador tras perder a su marido en un tiroteo entre bandas. Otras quinielas la sitúan como Shathra, deidad avispa depredadora de tótems arácnidos, o Menace, villana asociada al linaje de los Osborn.

Tal vez la confirmación oficial llegue con el primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day, que según los últimos apuntes podría proyectarse en cines a partir del 19 de diciembre de 2025 antes de los pases de Avatar: Fuego y ceniza, la tercera entrega de la exitosa saga de James Cameron.

En paralelo, uno de los vídeos del rodaje más recientes que muestra a Bruce Banner en forma humana parece indicar que el personaje interpretado por Mark Ruffalo regresará a una versión más salvaje y descontrolada, dejando atrás la estabilidad de la encarnación de Profesor Hulk vista en los últimos proyectos de Marvel Studios.

Además de Ruffalo, Sink y Holland, Spider-Man: Brand New Day cuenta en su reparto con Zendaya y Jacob Batalon, que vuelven como MJ y Ned, respectivamente, además de Michael Mando como el peligroso Escorpión, Marvin Jones III como el villano Tombstone y Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher. Ciertos rumores apuntan a que Florence Pugh podría aparecer como Yelena Belova.

Entre los fichajes más recientes que ya figuran en el elenco del largometraje dirigido por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos), pero cuyos papeles todavía están por confirmar, se encuentran la actriz de The Bear Liza Colón-Zayas, la intérprete de Star Trek: Strange New Worlds, Melanie Scrofano y el actor de Separación Tramell Tillman.