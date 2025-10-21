El primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day ya tiene fecha

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

El 31 de julio de 2026 llegará a los cines Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película centrada en el trepamuros de Tom Holland. Tras el breve avance oficial de inicios de agosto, que sirvió para presentar el nuevo traje del héroe y ofrecer un vistazo detrás de cámaras, las últimas informaciones sitúan el lanzamiento de un teaser más extenso a finales de año, ligado al estreno de uno de los grandes títulos de 2025.

Según informa Trailer Track, portal especializado en ventanas de lanzamiento de tráilers, el primer gran adelanto de Brand New Day se podría proyectar en cines a partir del 19 de diciembre de 2025 en las sesiones de Avatar: Fuego y ceniza, la tercera entrega de la exitosa saga de James Cameron.

Los rumores ya señalaron que el avance de Vengadores: Doomsday llegaría de forma idéntica y, aunque podría considerarse extraño que coincida la salida de los teasers de dos largometrajes de la misma franquicia, Trailer Track añade que es "posible" que ambos títulos compartan el enorme escaparate que supone la superproducción ambientada en Pandora.

A falta de material oficial de Spider-Man 4, los vídeos del rodaje de la cinta, que continúa en Reino Unido, adelantan detalles del filme. Uno de los más recientes, donde se ve a Bruce Banner en forma humana, parece indicar que el personaje interpretado por Mark Ruffalo regresará a una versión más salvaje y descontrolada, dejando atrás la estabilidad de la encarnación de Profesor Hulk vista en los últimos proyectos de Marvel Studios.

También se han filtado las primeras imágenes de Sadie Sink, una de las jóvenes estrellas de Stranger Things cuyo personaje, que se ha rumoreado que puede ser Mary Jane, Gwen, Stacy Angélica Jones/Firestar o incluso la mutante Jean Grey/Phoenix, todavía es una incógnita.

Además de Ruffalo, Sink y Holland, Spider-Man: Brand New Day cuenta en su reparto con Zendaya y Jacob Batalon, que vuelven como MJ y Ned, respectivamente, además de Michael Mando como el peligroso Escorpión, Marvin Jones III como el villano Tombstone y Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher. Ciertos rumores apuntan a que Florence Pugh podría aparecer como Yelena Belova.

Entre los fichajes más recientes que ya figuran en el elenco del largometraje dirigido por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos), pero cuyos papeles todavía están por confirmar, se encuentran la actriz de The Bear Liza Colón-Zayas, la intérprete de Star Trek: Strange New Worlds, Melanie Scrofano y el actor de Separación Tramell Tillman.