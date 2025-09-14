Mark Ruffalo rompe su silencio sobre su regreso como Hulk en Spider-Man: Brand New Day

MADRID, 14 Sep. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day sigue avanzando su filmación en Glasgow, Escocia, con vistas a estrenarse el 31 de julio de 2026. Mark Ruffalo ha roto ahora su silencio sobre su regreso como Bruce Banner/Hulk en la cinta de Destin Daniel Cretton y cuarta de la franquicia arácnida protagonizada por Tom Holland.

"No sé, aún estoy esperando a que me lo digan. Todavía no he leído un guion", confesó Ruffalo a ET Online, sin confirmar ni tampoco negar su vuelta como Banner en Brand New Day. "Bueno, si llegase a ocurrir, sería increíble", aseguró el actor entre risas.

"Crecí con esto y ha transformado mi vida de la mejor manera posible", añadió Ruffalo. "Cada vez es un director nuevo, un mundo nuevo, y es muy estimulante. No hay nada igual. En una serie de televisión el mundo no cambia según el director, y eso es lo que la hace tan fascinante", finalizó.

Cabe la posibilidad de que Ruffalo esté jugando al despiste para evitar arruinar su regreso como Hulk en Spider-Man: Brand New Day. Los últimos rumores indicaban que su implicación en la trama serviría como nuevo punto de arranque para el titán verde.

"Banner está al borde de la desesperación. Con los eventos de She-Hulk y Brave New World, se da cuenta de que su peor miedo se ha hecho realidad. Las personas pueden convertirse en Hulk, y eso ejerce una gran presión en su comportamiento", apuntaba recientemente Álex Pérez de The Cosmic Circus en una sesión de preguntas y respuestas. "Ese es el punto de arranque para él en Brand New Day", añadió.

La última vez que el intérprete encarnó al gigante esmeralda fue en tres de los nueve episodios de She-Hulk: Abogada Hulka. Dicho esto, Ruffalo es uno de los actores del UCM que no se encuentran, al menos de momento, confirmados en el reparto de Vengadores: Doomsday. La cinta, dirigida por los Russo, que siguen avanzando en su rodaje, verá a Robert Downey Jr. asumiendo el rol del Doctor Doom y llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.