MADRID, 12 Sep. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio de 2026. Desde que la cinta protagonizada por Tom Holland comenzara su rodaje, numerosas imágenes del set y del equipo han inundado las redes, ofreciendo pequeños detalles como el diseño completo del traje del trepamuros. Ahora, una nueva fotografía muestra al intérprete junto a Zendaya y Jacob Batalon, sus compañeros de reparto en las anteriores entregas, que retomarán sus papeles de MJ y Ned Leeds en la nueva.

La imagen en cuestión muestra a los tres actores posando juntos en el set de rodaje. Mientras que Holland va enfundado en su traje de superhéroe, con la cara al descubierto, Batalon aparece llevando una camiseta del MIT y Zendaya, una sudadera con la capucha tapándole el pelo al completo.

Cabe recordar que al final de Spider-Man: No Way Home, después de que todo el mundo olvidase a Peter Parker, incluidos sus amigos más cercanos, este se los encontraba en una cafetería y se enteraba de que ambos habían sido admitidos en el MIT, tal y como querían. La camiseta de Batalon no hace sino confirmar que, al menos Ned, acudirá a la prestigiosa universidad en la nueva entrega.

En cuanto a Zendaya, el hecho de llevar capucha en la fotografía podría no significar nada, pero, según señala ScreenRant, también podría ser indicativo de un importante cambio en el personaje. Y es que, aunque la MJ del UCM no es exactamente la Mary Jane Watson de los cómics, cabe la posibilidad de que en Brand New Day adopte su característico cabello pelirrojo.

En todo caso, teniendo en cuenta el desenlace de No Way Home, es de esperar que Zendaya y Batalon no tengan un papel tan relevante en la nueva entrega como en las anteriores... aunque la presencia de la actriz en el set desde hace semanas podría sugerir que ya ha grabado unas cuantas escenas.

Dirigida por Destin Daniel Cretton a partir de un guion de Chris McKenna, Spider-Man: Brand New Day contará en su reparto, además de con los ya mencionados Holland, Zendaya y Batalon, con Michael Mando como Mac Gargan/Escorpión, Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher y Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk. Además, ciertos rumores apuntan a que Florence Pugh podría aparecer como Yelena Belova.

Entre los nuevos fichajes que ya figuran en el elenco se encuentran también la actriz de The Bear, Liza Colón-Zayas; la intérprete de Star Trek: Strange New Worlds, Melanie Scrofano, el actor de Separación, Tramell Tillman, y la estrella de Stranger Things, Sadie Sink, en papeles todavía por confirmar.