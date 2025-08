Archivo - Spider-Man 4 Brand New Day: ¿Cofirmado el regreso de Escorpión... y el nuevo Venom? - SONY/MARVEL - Archivo

El 31 de julio de 2026 desembarcará en cines Spider-Man: Brand Ney Day, con Tom Holland interpretando nuevamente a Peter Parker. Y después de conocer el tráiler del héroe arácnido, ahora Michael Mando, que regresa como Mac Gargan/el Escorpión, ha compartido unas imágenes que anticipan un traje muy fiel al que luce el villano en los cómics Marvel. Pero lo más sorprendente es que podría convertirse en... ¿Venom?

La primera de estas imágenes, publicadas por Mando en Instagram, es una ilustración en la que el Escorpión se encuentra de espaldas a Venom, mirándolo de reojo y rodeados por una telaraña negra.

Esto ha llevado a muchos a barajar la posibilidad de que el actor, quien ya interpretó a Gargan en Lejos de casa, se transforme, tal como en los cómics de Marvel, en el desquiciado y letal simbionte alienígena, después de que Peter Parker se deshaga de él.

La segunda imagen es una figura del Escorpión que se lanzó al éxito en los 90 de la mítica Spider-Man: La serie animada, lo cual sugiere que su vestimenta de villano será bastante fidedigna en Brand New Day.

Gargan se convirtió en el tercer portador de Venom, tras Eddie Bock y Flash Thompson, cuando fue reclutado por Norman Osborn en el número 10 de Marvel Knights: Spider-Man. En este arco de las grapas, Osborn, A.K.A. el Duende Verde, le revela a Gargan que el trepamuros es Peter Parker, ordenándole después secuestrar a su tía May, si en alguna ocasión llegara a sucederle algo.

Posteriormente, tras abandonar su identidad como Escorpión y asumir la de un Venom, aún más desquiciado que Brock, Gargan se unió a los Thunderbolts de Osborn. Su cometido, junto al resto del equipo en esta etapa, era perseguir a los miembros fugitivos de los Vengadores: Secreto y hacerles cumplir con la ley del Acta de Registro Superhumano.

No obstante, dado lo peligroso que suponía incorporar a las filas de los Thunderbolts a Gargan como Venom, el gobierno impuso un sistema de implantes eléctricos para controlarlo si se pasaba de la raya. Por otro lado, la nueva cinta comenzó a filmarse en Glasgow, Escocia, hace escasos días, y Sony no tardó en revelar un clip que mostraba un vistazo al completo del traje que vestirá el trepamuros de Holland en Brand New Day.

Estas imágenes mostraban a Holland entrando en un hangar, dando unos saltos de calentamiento y dirigiéndose a la cámara, dejando ver su indumentaria, si bien con la cara al descubierto. Además, el actor compartió en su Instagram un par de tomas en las que aparece como Spider-Man, subido al techo de un vehículo militar, sujeto por unos cables.

Los últimos rumores apuntan a que The Punisher, a quien volverá a encarnar Jon Bernthal, podría estar persiguiendo a un convoy del Departamento de Control de Daños, en el que estaría siendo transportado el Escorpión en esta escena en cuestión. También se especula con que Steven Yeun (Mickey 17) está en negociaciones para unirse al reparto de la cinta en un papel aún no revelado.

Dirigida por Daniel-Cretton a partir de un guion de Chris MacKenna, Spider-Man: Brand New Day también contará en su elenco con Mark Ruffalo, que retomará su rol de Bruce Banner/Hulk, la estrella de Stranger Things Sadie Sink y a la actriz de The Bear Liza Colón-Zayas, cuyos papeles todavía no han sido revelados. Asimismo, se espera el regreso de Zendaya y Jacob Batalon como MJ y Ned Leeds, respectivamente.