Filtrados los villanos de Spider-Man 4: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day tiene previsto su estreno el 31 de julio de 2026 con Destin Daniel Cretton al timón. Tras el primer y enigmático teaser del filme y la filtración de las primeras imágenes del set que se está construyendo en Glasgow, Ziyi Cao, el asistente del director, podría haber confirmado por error quiénes son los villanos de la nueva película del trepamuros encarnado por Tom Holland.

A través de su Instagram, Cao publicó dos portadas muy específicas de The Amazing Spider-Man, las cuales, aunque ya eliminadas, circulan en Internet: el número 134, publicado en 1974, y el 345, lanzado en 1991. La primera muestra el primer encuentro y enfrentamiento entre el trepamuros y Tarántula.

Destin Daniel Cretton's assistant posted this on IG, maybe a hint at the covers wall he's taking influence from??

En las páginas de este número, además, hace su aparición Frank Castle/The Punisher, personaje que, según las últimas informaciones, volverá a interpretar Jon Bernthal en Brand New Day tras su breve pero intensa participación en Daredevil: Born Again.

Por otra parte, la segunda portada de The Amazing Spider-Man muestra al trepamuros luchando contra Boomerang y su interior incluye nada menos que el resurgimiento del simbionte alienígena Venom.

Here are the covers, maybe we get a villain fighting montage like in F4 to show what happened during the time jump from NWH or they are present for longer who knows