Primer teaser de Spider-Man 4: Brand New Day con el nuevo traje de Tom Holland

MADRID, 1 Ago.

Tan solo horas después de iniciar su rodaje, Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película del trepamuros encarnado por Tom Holland, ya ha lanzado su primer teaser. Un fugaz vídeo que promete un nuevo traje para el héroe arácnido titular en el filme que verá la luz justo dentro de un año.

Se trata de un breve, y muy oscuro, vídeo de apenas nueve segundos que presenta imágenes de la que será la nueva indumentaria de Peter Parker en su próxima aventura cinematográfica en solitario. Un clip con el que Sony Pictures y Marvel Studios celebraban el Spider-Man Day, una fecha que cada 1 de agosto recuerda el aniversario del lanzamiento del primer cómic de Spider-Man en 1962.

"Algo completamente nuevo se acerca... #SpiderManDay", es el escueto mensaje que acompaña al clip. En este primer vistazo al traje de Peter Parker destacan las líneas de telaraña en relieve que se aprecian en el traje, lo que hace que inevitablemente recuerde al que lució Tobey Maguire en la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi.

En este punto, y en referencia al nuevo traje de Peter Paker, hay que recordar que el final de Spider-Man: No Way Home mostró una breve toma de Holland paseando por Nueva York con un traje nuevo que se asemeja al clásico traje rojo y azul brillante de los cómics. A primera vista, el avance de Brand New Day parece similar a ese traje, con sus colores más nítidos y bordes negros en relieve. También hay un diseño de telaraña negra que supondría otro guiño a los cómics originales de Marvel.

El filme estará dirigido por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos) que toma el testigo de Jon Watts, responsable de las tres películas anteriores de la saga. Se espera el regreso de Zendaya y Jacob Batalon como MJ y Ned Leeds, respectivamente, y también la presencia de Jon Bernthal, el actor que da vida a Frank Castle, el ultraviolento justiciero conocido también como The Punisher (El Castigador).

Entre los nuevos fichajes destca el de Sadie Sink, la estrella de Stranger Things, en un papel que todavía es secreto (aunque ciertos rumores apuntan a una nueva Mary Jane Watson, a Mayday Parker o incluso a Jean Grey), y el de Liza Colón-Zayas, la actriz de The Bear que los fans creen que podría dar vida a Rio Morales, la madre de Miles Morales.