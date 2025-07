Filtración masiva de Spider-Man 4: Brand New Day revela los planes de Marvel para encajar a dos pesos pesados

MADRID, 5 Jul. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day llegará a las salas el 31 de julio de 2026, con Tom Holland retomando su rol de Peter Parker. Las últimas informaciones relacionadas parecen haber puesto al descubierto que, al menos, parte de la trama del filme involucrará a un vengador original y a otro importante personaje del UCM.

Daniel Ritchman apunta en su Patreon que The Punisher, interpretado por Jon Bernthal en Daredevil: Born Again, y Hulk estarán en la cuarta entrega de Spider-Man. Según asegura el insider, Frank Castle y el trepamuros de Holland unirán fuerzas, al menos en parte de la película, para enfrentarse al Hulk Salvaje.

'SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY' will reportedly feature Spider-Man teaming up with the Punisher to take down the Savage Hulk.



(via: @DanielRPK) pic.twitter.com/CUuZPUntr4