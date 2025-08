Así es el nuevo traje de Tom Holland en Spider-Man 4: Brand New Day, que ya inunda las redes

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

Tras un fugaz vídeo lanzado el pasado viernes que prometía un nuevo traje para el Spider-Man de Tom Holland en la cuarta entrega del trepamuros, Sony no tardó en revelar un vistazo más completo del atuendo en un vídeo. Y, tan solo horas después, el propio intérprete hizo lo mismo, publicando un par de fotografías del primer día de rodaje.

Por otro lado, a lo largo del fin de semana, varios vídeos e imágenes captadas por los fans han inundado las redes sociales ofreciendo nuevos y más detallados vistazos de la nueva indumentaria de Peter Parker.

Spider-Man: Brand New Day ha comenzado su rodaje hace tan solo unos días en Escocia y poco a poco se van sabiendo más detalles del filme, siendo uno de estos cómo es el diseño del nuevo traje del héroe arácnido, que el estudio mostraba con un clip de apenas veinte segundos de duración. En él, Holland aparece dando saltos de calentamiento y se dirige a la cámara, dejando ver su indumentaria, si bien con la cara al descubierto.

No hubo que esperar demasiado para ver al intérprete con la máscara del trepamuros, ya que, también este fin de semana, y celebrando el inicio del rodaje, el actor compartía en su cuenta de Instagram un par de fotografías en las que aparece subido al techo de un vehículo militar, sujeto por unos cables y completamente caracterizado.

Ese mismo vehículo aparece moviéndose con Holland encima en algunos vídeos que ya circulan por redes sociales y que muestran así al héroe en acción. Es más, según los rumores, ComicBookMovie sugiere que en la escena en cuestión, The Punisher podría estar persiguiendo a un convoy del Departamento de Control de Daños en el que estaría siendo transportado el Escorpión.

En todo caso, y en lo referente al nuevo traje del trepamuros, cabe destacar que los fans han mostrado su aprobación, dada su gran fidelidad al diseño de los cómics, siendo esta indumentaria más semejante a la de las grapas que la que presentara el personaje en las tres entregas anteriores, similar también a la de Andrew Garfield y Tobey Maguire en sus encarnaciones del mismo.

Así pues, el traje, de brillantes rojos y azules, exhibe en el pecho y la espalda una enorme araña y líneas negras en relieve surcan la mayor parte de la tela. Además, se pueden apreciar los dispositivos responsables de lanzar telarañas en sus antebrazos.

Entre las imágenes y vídeos del intérprete en su nuevo traje destacan algunas para las que el propio actor, haciendo un descanso de la producción, posó, llegando incluso a hacerse una junto a un niño pequeño vestido del héroe arácnido.

