Spider-Man: Brand New Day supera a Avatar 2 y ya es la tercera película más taquillera de la historia - SONY/DISNEY

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day ya es la tercera película más taquillera de la historia. Tras rebasar la marca de los 2.000 millones hace dos semanas, la película protagonizada por Tom Holland ha logrado superar a Avatar: El sentido del agua y escalar al tercer puesto en el ránking mundial. Solo Vengadores: Endgame y la primera entrega de Avatar se mantienen por delante, aunque replicar sus cifras parece, incluso para un éxito como Brand New Day, prácticamente inalcanzable.

El filme dirigido por Destin Daniel Cretton ya suma 2.332,5 millones de dólares a nivel mundial, de los cuales 891,5 corresponden a la taquilla de Estados Unidos y Canadá, mientras que 1.441 millones provienen del resto del mundo. Estas cifras sitúan a Brand New Day por encima de Avatar 2 en el ránking de las películas más taquilleras de la historia, pues la cinta, estrenada en 2022, recaudó 2.322,9 millones.

Por desgracia para Sony Pictures, hay un factor que probablemente impida a Spider-Man: Brand New Day superar a Vengadores Endgame y a la primera película de Avatar: el público chino parece haber dejado de acudir en masa a ver los grandes estrenos de Hollywood que arrasan en el resto del mundo. Y es que la cuarta entrega del trepamuros de Holland ha recaudado allí 227,4 millones de dólares, una cifra que dista mucho de los 632 millones que recaudó Endgame en 2019.

Así, cabe esperar que esto se traduzca en que Brand New Day no siga escalando puestos en el ránking mundial y concluya su ventana de exhibición sin superar a la cinta de Marvel y a la primera entrega de la saga de James Cameron, que cerraron su paso por los cines con 2.717 y 2.923 millones de recaudación, respectivamente.

¿SERÁ BRAND NEW DAY LA PRIMERA PELÍCULA EN SUPERAR LOS 1.000 MILLONES EN EL BOX OFFICE USA?

Por otra parte, el éxito de lo nuevo de Spider-Man en el Box Office USA está a punto de valerle un hito histórico, pues está a las puertas de rebasar la recaudación de Star Wars: El despertar de la Fuerza para convertirse en la película más taquillera de Estados Unidos y Canadá. Brand New Day lleva recaudados 891,5 millones, mientras que el Episodio VII de La Guerra de las Galaxias amasó 936,6 millones en 2015.

Además, Brand New Day superaría otro gran récord si alcanzara los 1.000 millones en la taquilla de Estados Unidos y Canadá, pues sería la primera película de la historia en lograrlo.

En España, la cinta de Sony y Marvel se ha visto eclipsada por el estreno de Tadeo Jones y la lámpara maravillosa, la cuarta entrega de la saga de animación española más taquillera de la historia. La película alcanzó el número 1 el mismo día de su estreno, el miércoles 26 de agosto, cerrando la jornada con 935.000 euros recaudados. Al acabar el fin de semana, la cinta dirigida por Enrique Gato ya sumaba 1,49 millones.

Otra de las opciones en cartelera que ha mermado la recaudación de Brand New Day en España ha sido el reestreno de Harry Potter y la Piedra Filosofal, que ha alcanzado el tercer puesto en el ránking nacional con 909.000 euros, situándose por detrás de La odisea de Christopher Nolan, con 917.000 euros. Y por detrás de todas ellas se encuentra, en un cuarto puesto, Spider-Man: Brand New Day, con 902.000 recaudados este fin de semana en España.