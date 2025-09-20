La sinopsis filtrada The Mandalorian y Grogu revela la verdadera importancia de Baby Yoda en Star Wars

MADRID, 20 Sep. (CulturaOcio) -

The Mandalorian y Grogu llegará a las salas el 22 de mayo de 2026. Entretanto, una breve pero ilusionante sinopsis ha revelado que Baby Yoda desempeñará un importante papel en la trama del filme de Jon Favreau.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

"Como heredero de la Fuerza en la galaxia y compañero más adorable del Mandaloriano, Grogu ha conquistado al mundo con su adorable y juguetón encanto desde su debut", empieza la concisa sinopsis de The Mandalorian y Grogu, lanzada en la Walt Disney Studios Marketing Expo en Shanghái y que ya circula en Internet. "El boom de Grogu está a punto de comenzar", finaliza a continuación el texto.

🚨It’s confirmed ‘The Mandalorian and Grogu’ will get a massive marketing push at the Walt Disney Studios Marketing Expo in Shanghai 🚨



“As the Force's heir in the galaxy and the Mandalorian's most adorable partner, Grogu has taken the world by storm with his mischievous and… pic.twitter.com/bCLzO0S7lP — Mandoverse Updates (@Mando3Updates) September 13, 2025

Pese a que no resulta en apariencia especialmente reveladora, el hecho de que describa a Grogu como "heredero de la Fuerza en la galaxia" invita a pensar que el entrañable Baby Yoda tendrá un rol crucial en la cinta de Star Wars. Teniendo en cuenta lo despacio que envejece la raza del personaje, sería bastante sorprendente que no se dejase caer de algún modo en los distintos filmes de la franquicia ambientados tras los eventos de El ascenso de Skywalker.

Cabe destacar que, recientemente, Sigourney Weaver, la mítica teniente Ripley de la saga Alien, afirmó que Pedro Pascal estará en The Mandalorian y Grogu. Y es que la actriz de sagas como Avatar o Cazafantasmas acalló, a su paso por el Festival de Cine de Toronto, los rumores sobre la presencia del chileno en el filme, alimentados por el hecho de que, como ya ocurría en la serie, en la inmensa mayoría de secuencias Mando aparece con el casco puesto y no es Pedro Pascal, quien luego ponía voz en postproducción, sino su doble de cuerpo quien rueda las escenas.

De hecho, apenas aparece en tres escenas, una por temporada, sin el yelmo descubriendo el rostro del también protagonista de Los 4 Fantásticos. The Mandalorian se convirtió rápidamente en uno de los títulos más queridos por los fans desde su primera temporada, estrenada en 2020. La cinta, que dirigida por Favreau marcará el fin del llamado Mandoverse, contará también en su elenco con Jeremy Allen White y Jonny Coyne.

Además, Shawn Levy (Deadpool y Lobezno) será el responsable de dirigir Star Wars: Starfighter, cinta que, protagonizada por Ryan Gosling, Amy Adams, Matt Smith, Aaron Pierre y Mia Goth, verá la luz el 28 de mayo de 2027.