Rey regresa a Star Wars antes de la Nueva Orden Jedi con una inesperada secuela de Los últimos Jedi

Daisy Ridley volverá a interpretar a Rey en Nueva Orden Jedi, cinta que contará con Sharmeen Obaid-Chinoy tras las cámaras. Pero la protegida de Luke Skywalker regresará antes al universo Star Wars con una inesperada secuela de Los últimos Jedi.

Según Lucasfilm Press, será en Star Wars: The Jaws of Jakku, un audiolibro de Cavan Scott que estará disponible exclusivamente en Audible desde el próximo 9 de octubre. Ambientado entre Los últimos Jedi y El ascenso de Skywalker, su trama llevará a Rey de vuelta al planeta desértico que una vez llamó hogar, cubriendo el periodo posterior a los eventos de Crait.

Allí, la joven intentará dejar atrás la solitaria infancia que pasó y continuar con su entrenamiento Jedi. El propio Scott también ha adelantado en su web que The Jaws of Jakku verá a Rey ampliando su entrenamiento bajo la tutela de la general Leia Organa.

"Tras los acontecimientos de Los últimos Jedi, Rey lucha por dejar atrás su solitaria infancia en el desértico planeta Jakku. Con la esperanza de dar un gran paso adelante en su entrenamiento Jedi, regresa a su mundo natal acompañada de Finn y BB-8. Cuando conocen a una joven que se encuentra en una peligrosa misión para salvar a su familia, se adentrarán en túneles completamente oscuros bajo la arena, donde se toparán con los escurridizos gnaw jaws, un terror inquietante del pasado y, tal vez, solo tal vez, esperanza para todos ellos", reza la sinopsis oficial.

Helen Sadler será la narradora de Star Wars: The Jaws of Jakku, ya disponible en preventa. Por otro lado, Scott reveló que la historia se narrará desde la perspectiva en primera persona de la joven que se encuentra viviendo en el planeta. Esto significa que los fans conocerán sus más íntimos pensamientos mientras Rey y sus amigos intentan ayudarla.

Por otra parte, tal y como recogía recientemente SFFGazette, el insider Daniel Richtman abordó el futuro de Star Wars, indicando que contará con múltiples historias ambientadas en un mismo periodo, de manera similar a lo que se ha podido ver con las producciones relacionadas con The Mandalorian.

El informante apuntó, además, que se espera que el primero de esos filmes sea precisamente Nueva Orden Jedi, en cuyo último borrador ya trabaja George Nolfi, de cuya trama se sabe que estará enfocada en la reconstrucción de la Orden Jedi quince años después de los eventos de El ascenso de Skywalker. Cabe decir que, ya en noviembre del pasado año, una fuente cercana a la franquicia galáctica dio a entender que Ridley aparecería en más películas aparte de Nueva Orden Jedi.

"Ella [Rey] es el bien cinematográfico más preciado, en cierto modo, quizás el único, que Star Wars tiene ahora mismo", señaló la fuente en declaraciones a The Hollywood Reporter. La propia Ridley explicó en una entrevista con Empire que ahora se siente más dueña del papel.

"Supongo que ya lo era la primera vez. Básicamente, ahora soy adulta. Sin duda, en aquel momento no me sentía como una adulta. Obviamente, a nivel personal las cosas han cambiado, y a nivel profesional he tenido muchas otras experiencias, así que definitivamente siento que esta vez es diferente", expresó la actriz.