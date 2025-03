The Mandalorian y Grogu, la película 'low-cost' de Star Wars

MADRID, 29 Mar. (CulturaOcio) -

Aún queda más de un año para que Star Wars regrese a los cines con The Mandalorian y Grogu, la peícula dirigida por Jon Favreau cuya fecha de estreno está prevista para el 22 de mayo de 2026. Y según, las últimas informaciones, parece ser que la vuelta de la franquicia galáctica a la gran pantalla no supondrá para Disney el colosal desembolso de sus predecesoras, de hecho, promete ser la entrega más barata la saga desde que La Casa del Ratón comprara Lucasfilm.

Según recoge Collider, la California Film Comission estima el presupuesto de la producción de The Mandalorian y Grogu en unos 166,4 millones de dólares, una cifra considerablemente menor que aquella asociada a las películas de la franquicia desde que Disney tomara el mando.

Así, desde Star Wars: El despertar de la fuerza, los filmes enmarcados dentro del universo creado por George Lucas han tenido presupuestos siempre por encima de los 200 millones. Unos costes que van desde los casi 220 millones que en 2016 costó Rogue One: Una historia de Star Wars y los 317 millones de dólares de Star Wars: Los últimos Jedi, la más cara de la franquicia.

En todo caso, el medio estadounidense destaca que The Mandalorian y Grogu recibió beneficios fiscales de casi 22 millones de dólares. Y por otro lado, sin duda un factor fundamental del ajustado presupuesto se debe a los avances de la empresa de efectos visuales ILM (Industrial Light & Magic), en particular, en cuanto a tecnología de CGI Volume, que facilita el rodaje en interiores

De esta forma, parece ser que Disney ha conseguido abaratar costes, rompiendo así la tendencia de presupuestos colosales que últimamente destinaba a proyectos de Star Wars.

Y es que, aunque la Casa del Ratón no ha estrenado una nueva película de la franquicia desde 2019 con Star Wars: El ascenso de Skywalker, sí que ha invertido grandes sumas en series como Andor, cuyas dos temporadas han costado un total aproximado de 645 millones de dólares o The Acolyte, ficción cuyo presupuesto llegó a los 231 millones para los ocho capítulos que compusieron su única temporada. En cambio, The Mandalorian y Grogu costará poco más de lo que costó la primera temporada de The Mandalorian, compuesta de ocho entregas.