Logo oficial de The Mandalorian y Grogu, el regreso de Star Wars a los cines

MADRID, 22 Mar. (CulturaOcio) -

La franquicia de Star Wars volverá a las salas de cine el próximo 22 de mayo de 2026 con el estreno de The Mandalorian y Grogu. Aún queda más de un año para conocer las nuevas aventuras galácticas del cazarrecompensas Din Djarin y la adorable criatura conocida como Baby Yoda pero Disney ya ha revelado el logo oficial de la cinta.

Lo cierto es que el logo no aporta demasiada información ya que es muy parecido al de la serie de Disney + protagonizada por Pedro Pascal. Sobre un fogonazo de luz se puede leer "The Mandalorian y grogu" con las siluetas de los dos protagonistas en una de las letras. Sin embargo, según informa comicbookmovie.com en esta película el personaje de Grogu será "un poco más mayor", lo que cambiará su dinámica con el cazarecompensas.

First logo for ‘THE MANDALORIAN & GROGU’



In theaters on May 22, 2026. pic.twitter.com/jAcr115pTh — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 20, 2025

Jon Favreau, que ha participado en otras series de la franquicia como Tripulación perdida o El libro de Boba Fett, dirigirá y producirá la cinta junto a Kathleen Kennedy y Dave Filoni. "La perspectiva de llevar al Mandaloriano y a su aprendiz Grogu a la gran pantalla es muy emocionante", declaró el productor. La presidenta de Luscafilms por su parte expresó que "esta nueva historia encaja perfectamente en la pantalla grande".

Debido al apretado calendario de Pascal, que tiene en el horizonte el estreno de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos el próximo julio y antes de la segunda temporada de The Last of Us, hay dudas sobre cuál será su implicación real en el proyecto. Se desconoce si Pascal rodará varias escenas sin el casco del mandaloriano, en las que se ve su rostro y, por tanto, su participación en la filmación es necesaria o si solo pondrá voz al personaje, como ya ocurrió en la primera temporada de la serie de Disney +.

El medio también avanza nuevos detalles del resto de personajes. Sigourney Weaver podría encarnar a una coronel de la nueva república llamada Bishop. Por otra parte, aún se desconoce quién interpretará a Embo, que probablemente sea principal villano. También se rumorea que podrían aparecer otras personajes como Moff Gideon (Giancarlo Esposito), Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) y Ahsoka Tano (Rosario Dawson).