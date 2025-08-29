Primer vistazo a Ryan Gosling en Star Wars: Starfighter, que ficha a Amy Adams y Aaron Pierre

MADRID, 29 Ago. (CulturaOcio) -

Shawn Levy (Deadpool y Lobezno) ya se ha puesto manos a la obra con Star Wars: Starfighter, la nueva entrega cinematográfica de la saga galáctica, con Mia Goth y Ryan Gosling como protagonistas. Ahora ha salido a la luz una potente imagen que brinda el primer vistazo al actor en la película, que también ha fichado a Amy Adams y Aaron Pierre.

En esta imagen, publicada en la cuenta de X oficial de la saga, puede verse lo que parece ser un hangar donde Gosling, sujetando su cazadora de cuero, con pose chulesca y mirada reflexiva, se encuentra apoyado en el borde de un landspeeder junto a su joven compañero, Flynn Gray.

"Siento una profunda emoción y honor al comenzar la producción de Star Wars: Starfighter. Desde el día en que Kathy Kennedy me llamó para invitarme a desarrollar una aventura original en esta increíble galaxia de Star Wars, esta experiencia ha sido un sueño hecho realidad, tanto creativa como personalmente", expresó Levy el pasado jueves en un comunicado.

"Star Wars cambió mi percepción de lo que puede conseguir una historia, de cómo los personajes y los momentos cinematográficos pueden permanecer con nosotros para siempre. Unirme a esta galaxia narrativa con colaboradores tan brillantes, dentro y fuera de la pantalla, es la experiencia más emocionante de mi vida", concluyó Levy.

Por otro lado, el medio también revela que Amy Adams (Querido Evan Hansen) y Aaron Pierre, que interpretará a Jon Stewart en la serie Linternas junto a Kyle Chandler como el Linterna Verde Hal Jordan, se han sumado al elenco de Star Wars: Starfighter.

Hasta el momento, todo lo que se sabe sobre el filme es que estará ambientado unos cinco años después de los eventos del Episodio IX: El ascenso de Skywalker, y Gosling encarnará a un piloto cuya misión es la de proteger a un joven frente a peligrosos enemigos. Por otra parte, Levy también aseguró el pasado abril, durante la Star Wars Celebration, que la cinta representa una expansión del universo galáctico más allá de la saga Skywalker.

"No es una precuela ni una secuela. Es una nueva aventura ambientada en una época que aún no hemos explorado en la franquicia", aclaró. La película tiene prevista su fecha de estreno para el 28 de mayo de 2027, en plena temporada de blockbusters, y se espera que amplíe el enfoque de Star Wars hacia historias autoconclusivas.

Dirigida por Levy a partir de un guion de Jonathan Tropper, además de los ya mencionados Gosling, Goth, Adams y Pierre, Star Wars: Starfighter cuenta en su reparto con Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings y Matt Smith. El actor, que interpreta a Damon Targaryen en La Casa del Dragón, desempeñará un papel clave, y según informaba Variety recientemente, será uno de los personajes antagónicos en la cinta.

Levy y Kennedy son los productores de la película, mientras que Gosling, Dan Levine, Mary McLaglen y Josh McLaglen ejercerán como productores ejecutivos.