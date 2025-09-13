Sigourney Weaver acalla los rumores sobre Pedro Pascal en The Mandalorian y Grogu

MADRID, 13 Sep. (CulturaOcio) -

Star Wars regresará a la gran pantalla el 22 de mayo de 2026 cuando The Mandalorian y Grogu aterrice en las salas. Sigourney Weaver, uno de sus grandes fichajes, ha zanjado los rumores acerca de si Pedro Pascal estará en la cinta que, dirigida por Jon Favreau, marcará la culminación del denominado Mandoverse.

En una entrevista con Collider durante el Festival de Cine de Toronto, Weaver bromeó con que Andor "no será tan buena como The Mandalorian y Grogu. "Solo para que lo sepáis", puntualizó la actriz de franquicias como Alien, Cazafantasmas y Avatar.

"Es un mundo diferente", añadió. Y es que, aunque ambas ficciones transcurren en el universo Star Wars, según el medio, mientras que Andor aborda temas como la corrupción política o el fascismo, The Mandalorian y Grogu será más ligera y divertida.

"Bueno, ya veremos, ¿no? Estoy segura de que será al menos eso. Y contará con Pedro Pascal", afirmó entonces Weaver, dando carpetazo así a los rumores que circulaban desde hace tiempo sobre la posible ausencia del actor chileno de The Mandalorian y Grogu.

Rumores alimentados por el hecho de que, como ya ocurría en la serie, en la inmensa mayoría de secuencias, Mando aparece con el casco puesto y no es Pedro Pascal, que luego ponía voz en post-producción, sino su doble de cuerpo quien rueda las escenas. De hecho, apenas a parece en tres secuencias, una por temporada, sin el casco mostrando el rostro del también protagonista de Los 4 fantásticos.

The Mandalorian y Grogu no es el único largometraje de Star Wars que tiene previsto su desembarco en cines. Shawn Levy será el responsable de llevar a la gran pantalla Starfighter, filme que, protagonizado por Ryan Gosling, Amy Adams, Matt Smith, Aaron Pierre y Mia Goth, verá la luz el 28 de mayo de 2027.

Hasta ahora solo se sabe que la historia estará ambientada unos cinco años después de los acontecimientos del Episodio IX: El ascenso de Skywalker y que Gosling interpretará a un piloto cuya misión será proteger a un joven frente a peligrosos enemigos.

Según aseguró Levy el pasado abril, durante la Star Wars Celebration, la cinta representa una expansión del universo galáctico más allá de la saga Skywalker. "No es una precuela ni una secuela. Es una nueva aventura ambientada en una época que aún no hemos explorado en la franquicia", aclaró.