Daisy Ridley, lo nuevo de Pedro Pascal: Star Wars prepara una saga de películas estilo Mandoverso tras Nueva Orden Jedi

MADRID, 8 Ago. (CulturaOcio) -

Entre las muchas películas que Lucasfilm tiene en su horizonte se encuentra Star Wars: Nueva Orden Jedi, cinta dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy que supondrá el regreso de Daisy Ridley como Rey Skywalker. Por el momento, no es mucho lo que se conoce de la cinta, que no cuenta siquiera con fecha de estreno, pero recientes rumores sugieren su importancia dentro de la franquicia, apuntando que dará lugar a una serie de filmes siguiendo el estilo del Mandoverso.

Ha sido el 'insider' Daniel Richtman quien, tal y como recoge SFFGazette, ha hablado sobre el futuro de Star Wars, indicando que contará con múltiples historias ambientadas en un mismo periodo, de manera similar a lo que se ha podido ver con las producciones relacionadas con The Mandalorian.

El informante apuntó además que se espera que el primero de esos filmes sea precisamente Nueva Orden Jedi, en cuyo último borrador ya trabaja George Nolfi y de cuya trama se sabe que se centrará en la reconstrucción de la Orden Jedi, quince años después de los eventos de El ascenso de Skywalker. De esto se deduce que Star Wars: Starfighter, la película que dirigirá Shawn Levy y contará en su reparto con Ryan Gosling, Mia Goth y Matt Smith no formará parte de esa nueva saga, ya que se ambienta en un periodo ligeramente anterior, solo cinco años después del Episodio IX.

Cabe decir que ya en noviembre del pasado año, una fuente cercana a la franquicia galáctica dio a entender que Ridley aparecería en más películas aparte de Nueva Orden Jedi. "Ella [Rey] es el bien cinematográfico más preciado, en cierto modo quizás el único, que Star Wars tiene ahora mismo", señaló la fuente en declaraciones a The Hollywood Reporter.

Por otro lado, también el pasado año la propia Ridley explicó por qué había aceptado retomar el papel tras El ascenso de Skywalker y en qué sentido sería distinto esta vez. "Ahora me siento más dueña del papel. Supongo que ya lo era la primera vez. Básicamente, ahora soy adulta. Sin duda, en aquel momento no me sentía como una adulta. Obviamente, a nivel personal, las cosas han cambiado, y a nivel profesional, he tenido muchas otras experiencias, así que definitivamente siento que esta vez es diferente. Siento mucha alegría con estas películas", reveló en una entrevista concedida a Empire.