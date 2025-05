"Un Genocicio Gratuito": Los Hechos Reales En Los Que Se Inspiró Andor Para El Discurso De Mon Mothma

MADRID, 8 May. (CulturaOcio) -

Con sus primeros seis capítulos, la segunda temporada de Andor ya se había erigido como la mejor serie de una franquicia tan trillada como Star Wars. Pero sus tres siguientes capítulos, los ambientados dos años antes de la Batalla de Yavin, tienen además la capacidad de mejorar, de hacer más trascendentes, otros títulos de la saga. Lo logran, entre otras razones, por relatar con atinada crudeza las causas y consecuencias de uno de los pasajes más infames de la Era Imperial: la Masacre de Ghorman. La matanza que supuso un punto de inflexión en la historia de esa galaxia muy, muy lejana.

La carnicería perpetrada por las fuerzas imperiales en la plaza de Palmo, capital del planeta Ghorman, que narra el octavo episodio de la serie creada por Tony Gilroy es clave en la forja de la Alianza Rebelde ya que motiva que Mon Mothma pronuncie un histórico discurso en el Senado Galáctico en el que señala directamente al Emperador Palpatine como responsable de "un genocidio gratuito".

Un llamamiento valiente para luchar por la verdad, la dignidad y la resistencia frente a la tiranía galáctica que, tal y como ha confirmado el propio Gilroy tiene su inspiración en eventos reales.

"Estimados senadores, amigos, compañeros, aliados, adversarios. Me dirijo a vosotros esta mañana con gran pesar. He pasado mi vida en esta Cámara. Llegué aquí siendo una niña. Ahora miro a mi alrededor y me doy cuenta de que tengo pocos recuerdos anteriores a mi llegada y pocos vínculos sentimentales más importantes que éste", comienza su discurso Mothma mientras se van intercalando imágenes de Cassian intentado llegar hasta a ella y de los efectivos de Organa, donde una traidora quiere acabar con su vida.

"A lo largo de los años, creo que he servido a mis votantes con honor y he defendido nuestros valores morales. Esta cámara es un crisol de opiniones. Todos hemos puesto a prueba nuestra paciencia y nuestro talante en defensa de nuestros ideales. Aunque hayamos disertido, espero que quienes me conocéis deis fe de mi credibilidad en los días venideros", prosigue la senadora mientras los funcionarios imperiales siguen intentando, sin éxito, cortar la emisión de su discurso.

"Os traigo esta mañana un mensaje difícil. Creo que estamos en crisis. La distancia entre lo que se dice y lo que sabemos con certeza se ha convertido en un abismo", proclama Mothma que comienza a elevar el tono de su discurso. "De todo lo que está en juego la pérdida de una realidad objetiva es tal vez lo más peligroso. La muerte de la verdad es la victoria definitiva del mal. Cuando la verdad nos abandona, cuando la dejamos escapar, cuando nos la arrancan de las manos... Nos volvemos vulnerables a los apetitos del monstruo que más chilla", exclama enérgica.

"Esta cámara perdió la noción de la verdad en la plaza de Ghorman. Lo que ocurrió ayer, lo sucedido ayer en Ghorman fue un genocidio gratuito. Sí, un genocidio y la verdad ha sido vetada en esta cámara Y el monstruo que más chilla, el monstruo que nosotros hemos ayudado a crear. El monstruo que muy pronto vendrá a por todos nosotros... ¡Es el emperador Palpatine!", sentencia antes de que la emisión se corte.

LOS NAZIS, VIETNAM Y OTROS REFERENTES HISTÓRICOS

Preguntado sobre la secuencia y sus inspiraciones en hechos reales, el creador de Andor, Tony Gilroy, aseguró que evidentemente este discurso está inspirado en hechos históricos, pero en una constante. "La triste verdad sobre esta cuestión -y nos la preguntan mucho- es que la paz, la prosperidad y la calma son rarezas. Esas son rarezas a lo largo de los últimos 6.000 años de historia. Podrías situar esta serie en cualquier momento de esos 6.000 años, y tendría sentido para algunas personas respecto a lo que les está ocurriendo", señaló en declaraciones a The Hollywood Reporter.

"El control de la verdad siempre ha sido una herramienta del poder. El poder dicta el relato y siempre ha intentado hacerlo. Mira lo que hace el Imperio con Ghorman y su campaña de propaganda. La primera escena [de la temporada] que tiene Krennic, donde habla sobre Ghorman, está basada en la convención de Wannsee: la convención donde los nazis se reunieron y planearon la solución final", recuerda el cineasta que asegura que "si repasas toda la historia" hay otros ejemplos de esto como "el incidente del golfo de Tonkín (en 1964), que llevó a Estados Unidos a la Guerra de Vietnam, o el incendio del Reichstag (que allanó el camino para el ascenso de los nazis al poder en Alemania) o el hundimiento del Lusitania (que empujó a EE.UU. a implicarse en la Primera Guerra Mundial)".

"Así que creo que con ese discurso buscábamos que fuera atemporal y clásico", sentencia Gilroy que, además, añade que "no soy un adivino", en relación con las lecturas que se pueden encontrar con este pasaje de Andor y eventos recientes de la convulsa actualidad política internacional.

En este punto, hay que recodar que la segunda temporada de Andor comenzó su producción en noviembre de 2022 y finalizó en febrero de 2024. Así que el rodaje se completó mucho antes de la reelección de Donald Trump y meses después del ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023.

En todo caso, el discurso de Mon Mothma ante el Senado Galáctico supone un punto de inflexión en la historia de Star Wars. Un antes y un después que llama a toda la galaxia a luchar contra la tiranía de Palpatine y sus despiadados métodos y a despertar ante fenómenos que resuenan muy actuales como la desinformación, la polarización y el auge de discursos radicales.