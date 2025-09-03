¿Eva Mendes Volverá Al Cine Junto A Ryan Gosling En Star Wars: Starfighter?

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

Eva Mendes lleva más de una década alejada de la industria cinematográfica. Las últimas informaciones apuntan a que la actriz y esposa de Ryan Gosling saldrá de su retiro para interpretar junto a él un papel en Star Wars: Starfighter, que tiene previsto su llegada a los cines para el 28 de mayo de 2027.

Según apunta DanielRPK en Patreon, Mendes regresará a los cines para un pequeño papel junto a Gosling en Star Wars: Starfighter. También destaca que la actriz, que compartió la pantalla con su marido en el filme de Derek Cianfrance, Cruce de caminos, dará vida a su esposa en la nueva cinta de la saga galáctica.

🚨 RUMOR 🚨



Eva Mendes supostamente fará parte do elenco de STAR WARS: STARFIGTHER como esposa do protagonista de Ryan Gosling.



📢: @DanielRPK #StarWars #Starfighter pic.twitter.com/Pk2nhYuH0a — Star Wars Panorâmico 🪐 (@SWPanoramico) August 30, 2025

Mendes ganó popularidad gracias a películas como 2 Fast 2 Furious: A todo gas 2, Hitch: Especialista en ligues o Los otros dos, pero decidió alejarse de los focos para centrarse en su familia.

El último trabajo cinematográfico de Mendes data de 2014, cuando actuó en Lost River, cinta dirigida por el propio Gosling. Desde entonces, son muchos quienes se han estado preguntando si Mendes regresaría a la gran pantalla en algún momento. La propia intérprete se mostró abierta a tal posibilidad en mayo de 2022.

"Tengo una lista muy corta de lo que haría, ahora que tengo cuatro hijos. Lo haría si fuera un proyecto divertido, pero no haré nada con violencia ni sexualidad, la vida es demasiado corta", declaró entonces a The View. Cuando la presentadora Sunny Hostin le preguntó a Mendes si regresaría para un "proyecto especial" que cumpliera con todos sus requisitos, Mendes respondió: "Eso espero".

Ese tal vez sea Star Wars: Starfighter, que estará dirigida por Shawn Levy (Deadpool y Lobezno) y marcaría la segunda vez que traslada su relación con Gosling a la gran pantalla. Además, es posible que, aun considerando que se tratase de un pequeño papel, lo más probable sería que el salario de Mendes fuera considerable. Sin embargo, Mendes, que participó en 2021 como actriz de doblaje en un episodio de la serie de animación Bluey, no se ha pronunciado al respecto.