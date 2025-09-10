Alien: Planeta Tierra 1x06 se cobra sus primeras grandes víctimas y confirma su gran villano

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

Alien: Planeta Tierra se acerca a su final y, fiel al espíritu de la franquicia, ya ha presentado algunas brutales muertes. Tras la masacre del USCSS Maginot en el quinto episodio, la ficción ha mostrado en su capítulo 6 lo letales que pueden ser las criaturas alienígenas también en la Tierra, deshaciéndose (aparentemente de forma definitiva) de dos personajes clave.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Desde hace varios capítulos se mascaba la tragedia en la isla de Prodigy y ahora, parece que el caos no ha hecho más que comenzar. En el episodio 6, titulado La mosca, Kirsh (Timothy Olyphant), que se encuentra fuera de las instalaciones como acompañante de Boy Kavalier (Samuel Blenkin) en las negociaciones con Yutani, llama a su discípulo más entusiasta, Mofeta (Kit Young), y le encarga dar de comer a las especies alienígenas del laboratorio.

Aunque el sintético parece recomendarle ir acompañado, el joven prefiere abordar la tarea solo para demostrar su valía como científico. Tras depositar sin ningún problema la bandeja con comida en las celdas de un par de especies, Mofeta rompe sin querer el dispositivo de una de ellas. Así, incapaz de usar el compartimento que le permitía alimentar a las criaturas sin tener ningún contacto con ellas, Mofeta decide entrar en la celda y depositar la bandeja él mismo en el interior.

Por desgracia, la celda en la que se mete parece ser especialmente peligrosa para los híbridos como él ya que, tal y como se ve en la bandeja con comida, los seres que hay en ella se alimentan de componentes tecnológicos. Aunque en principio el joven sujeta la puerta con el pie, el T. Ocellus encerrado en el compartimento de al lado da un fuerte golpe que lo asusta y le hace moverse, con lo que la puerta se cierra, dejándolo totalmente atrapado.

Es entonces cuando entra en acción una especie alienígena que todavía no había tenido mucho protagonismo, una especie de insectoides voladores que escupen un ácido corrosivo sobre la cara de Mofeta y empiezan a devorarlo.

EL DESTINO DE ARTHUR

Como una tragedia conduce a otra, el primero que se da cuenta de que ocurre algo raro con el personaje de Young es Arthur (David Rysdahl). El científico había sido despedido ese mismo día por negarse a borrar la memoria de Conejo pero, antes de abandonar la isla, le da a Hermit los códigos necesarios para que se fugue con su hermana y desconecta los rastreadores de los híbridos. Al hacer esto, el hombre ve que el de Mofeta ya estaba desconectado y decide ir a su última ubicación conocida, el laboratorio seguro.

Al llegar allí, Arthur se encuentra con Zorrillo (Adarsh Gourav), que precisamente se estaba debatiendo por no poder cumplir la misión encomendada por Morrow, quien le estaba chantajeando con matar a su familia si no atraía a un humano hasta los huevos de xenomorfo.

Tras haber fallado tratando de convencer a Hermit de que le acompañase al laboratorio, el joven niño perdido ve la oportunidad perfecta en Arthur y cuando este entra al laboratorio y trata de rescatar el cuerpo de Mofeta, Zorrillo abre la celda de los huevos y se va, bloqueando la puerta de salida. Ante la presencia humana, uno de los huevos se abre y el abrazacaras que sale de él acaba abalanzándose sobre Arthur, a quien Zorrillo esconde en los túneles de ventilación para que nadie lo encuentre antes de tiempo.

¿ESTÁN REALMENTE MUERTOS?

Aunque a todas luces tanto Mofeta como Arthur están definitivamente muertos, la ficción aún podría recuperar a ambos. En el caso de Mofeta, si bien su cuerpo sintético parece irreparable, su conciencia podría estar almacenada en los ordenadores de Prodigy y, por tanto, quizá podría ser transmitida a un nuevo cuerpo.

Por otro lado, si alguien encontrase a Arthur antes de que el xenomorfo le salga del pecho, cabe la remota posibilidad de que el abrazacaras sea separado sin que su anfitrión sufra ningún daño... si bien apenas hay precedentes de algo así en la franquicia (lo más parecido, el caso de Elizabeth Saw en Prometheus).