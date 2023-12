Las 5 series de Star Wars que Disney+ estrenará en 2024

MADRID, 9 Dic. (CulturaOcio) -

El 2024 se presenta especialmente prometedor para los fans de Star Wars. Disney+ tiene planeado estrenar nada menos que cinco esperadas producciones con las que seguirá explorando la galaxia de George Lucas.

Si el 2023 fue un año más que fructífero con la llegada de Ahsoka o la temporada 3 de The Mandalorian, la plataforma de streaming tiene por objetivo para el año venidero superarse a sí misma agasajando a sus suscriptores con nuevos proyectos de Star Wars.

Según recoge Empire Magazine en su último número, estas son las producciones del universo creado por George Lucas a Disney+ a lo largo del 2024. Y entre ellas se encuentra las muy esperadas series de El Acólito, que transportará a los espectadores hasta la era de la Alta República y Skeleton Crew.

STAR WARS: SKELETON CREW

Skeleton Crew seguirá las andanzas de un grupo de niños viviendo aventuras por una galaxia tan extraña como peligrosa en compañía de un Jedi al que pondrá rostro Jude Law. Aunque, Disney+ todavía no ha anunciado la fecha concreta en la que la serie llegará a su catálogo, se espera que sea para principios de 2024.

EL ACÓLITO

El Acólito es una de las series de Star Wars más esperadas por los fans. Lee Jung-jae, (El juego del calamar), Amandla Steinberg y Carrie Anne Moss, son los protagonistas de esta nueva ficción que comenzó su rodaje en noviembre de 2022 con Leslie Leslye Headland como showrunner, transportará a los espectadores hasta una era nunca vista antes en la gran o pequeña pantalla: la de la Alta República y se espera que vea la luz en algún punto de 2024.

LA REMESA MALA TEMPORADA 3

La remesa mala se ha convertido en una de las series de animación más aclamadas por los seguidores de Star Wars. Y aunque la ficción contará con una tercera tanda de episodios que llegarán a Disney+ en 2024, la plataforma todavía no ha anunciado su fecha de estreno.

ANDOR TEMPORADA 2

La primera temporada de Andor fue una de las mayores revelaciones de toda la franquicia Star Wars en mucho tiempo. El spin-off de Rogue One protagonizado por Diego Luna se convirtió en una de las series más alabadas por los seguidores de Lucasfilm. Y tras verse afectada por las huelgas de guionistas y actores de Hollywood, su segunda temporada llegará a Disney+ en 2024.

TALES OF THE JEDI TEMPORADA 2

La segunda tanda de episodios de Tales of the Jedi tendrá su estreno en Disney+ en algún tramo de 2024. Sin embargo, por ahora, se desconocen cuáles serán los protagonistas de los nuevos relatos cortos de Star Wars ni tampoco qué épocas mostrarán.

Pero eso no es todo. También se encuentran en desarrollo varios largometrajes, entre ellos, la película con la que Dave Filoni, actual jefe creativo de Star Wars, pondrá fin al MandoVerse y, The New Jedi Order, con Daisy Ridley de nuevo en el papel de Rey Skywalker.