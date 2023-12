Star Wars: Ahsoka presentó dos extrañas espadas láser, una de ellas no se ha visto en 500 años

Star Wars: Ahsoka presentó dos extrañas espadas láser, una de ellas no se ha visto en 500 años - LUCASFILM

MADRID, 3 Dic. (CulturaOcio) -

Ahsoka ha sido una de las series más especiales para los fans de Star Wars por lo mucho que ha ampliado el canon de la saga. Además de continuar la historia de los personajes de The Clone Wars y Rebels, desveló incluso la existencia de una segunda galaxia, algo que no había ocurrido hasta ahora. A su vez, también mostró dos extraños tipos de espadas láser.

Sus portadores son Baylan Skoll y su aprendiz Shin Hati, los personajes interpretados por el fallecido Ray Stevenson y por la actriz Ivanna Sakhno. Ambos ejercieron de villanos sensibles a la Fuerza en Ahsoka, pero a diferencia de lo habitual en Star Wars, no eran Sith. Skoll era un Jedi caído al Lado Oscuro que pretendía acabar con las nociones del bien y el mal. Muy arraigado en las tradiciones de la Orden Jedi, entrenó a Hati como una suerte de padawan oscura.

Por ello, sus espadas láser no son de color rojo, sino naranja. Los cristales kyber que les dan energía no han sido corrompidos de la misma forma que los de los sables láser Sith. Y eso no es lo único que los hacía diferentes. Sus diseños también son totalmente distintos a los que Star Wars suele presentar.

La espada de Baylan Skoll es un gran arma que, a juzgar por cómo la utiliza, pesa considerablemente. Se trata de un diseño que el droide Huyang, experto en confección de sables láser, reconoce no haber visto en los últimos 500 años. Por ello, aunque el villano emplea la misma técnica de lucha que Anakin Skywalker, lo hace adaptándola a las peculiaridades de la espada.

En realidad, podría corresponderse a un tipo de arma mencionada en el juego de rol Star Wars: Force and Destiny, concretamente en el libro Knights of Fate. Se trata del Gran Sable Láser, una variante de las espadas Jedi creada para seres generalmente no humanos de gran tamaño, tales como houks o wookies. Dadas sus características, permite ejecutar golpes muy potentes.

"Las espadas láser suelen estar basadas en [las películas] de Akira Kurosawa, pero la mía es más medieval, un estilo de lucha diferente", comentaba Stevenson en una entrevista concedida a CulturaOcio durante la pasada Star Wars Celebration. Gracias a este Gran Sable Láser, consigue incluso derrotar a Ahsoka en su primer enfrentamiento en la serie.

LA ESPADA DE SHIN HATI

A pesar de que los padawans suelen imitar a sus maestros, Skoll le enseño a Hati un estilo de lucha muy distinto. Ella es mucho más pequeña y delgada que él, por lo que no tendría sentido haberla entrenado para usar el Gran Sable Láser. De hecho, tampoco usa una espada normal, sino una aún más pequeña y ligera.

Se trata de un Florete de Luz, un tipo de sable pequeño creado por los Sith para el combate cuerpo a cuerpo. Su uso permitía al portador moverse con una gran velocidad y agilidad. Exactamente lo que hace la joven villana en Ahsoka en sus enfrentamientos contra Sabine.

Que Skoll y Hati empleen estos antiguos tipos de espadas láser tienen mucho sentido dado que Baylan tiene un profundo conocimiento de la Fuerza y la historia de la galaxia. Basa su filosofía en las viejas tradiciones, por lo que si alguien debía portar estos sables en Star Wars debían ser ellos.