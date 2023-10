El cameo secreto de un personaje de Star Wars en The Creator

El 29 de septiembre llegó a los cines The Creator, cinta de ciencia ficción dirigida por Gareth Edwards. El cineasta fue también director de Rogue One: Una historia de Star Wars, y en su nuevo proyecto ha hecho un guiño a la icónica saga.

En una entrevista con The Direct, los supervisores de efectos visuales de The Creator, Jay Cooper y Andrew Roberts, revelaron que hay un cameo oculto de Rogue One: Una historia de Star Wars en la película. "Tenemos un easter egg de K-2SO en la película. Pero ya sabes, tendréis que encontrarlo por vuestra cuenta... Está ahí. Puedo señalarlo con un círculo si tengo la oportunidad", dijo Cooper.

Como recordarán los fans de Star Wars, K-2SO es un droide creado originalmente para el Imperio Galáctico. Sin embargo, en algún punto se topó con Cassian Andor, miembro de la Alianza para Restaurar la República, y fue reprogramado para cambiar de bando.

Además, los supervisores de efectos visuales también desvelaron en su entrevista otro easter egg en una escena con Joshua (John David Washington) y Alphie (Madeleine Yuna Voyles). "Cuando están en el templo, hay una toma de unos robots tallados en la madera... Incluso cuando lo hicimos, pensé: 'Esto es genial y nadie lo verá'. Es una toma bastante importante", contó Cooper.

"The Creator es un thriller épico de acción y ciencia ficción ambientado en medio de una guerra futura entre la raza humana y las fuerzas de la inteligencia artificial. Joshua (John David Washington), un exagente de las fuerzas especiales que lamenta la desaparición de su esposa (Gemma Chan), es reclutado para cazar y matar al Creador, el arquitecto de la IA avanzada que ha desarrollado un arma misteriosa con el poder de acabar con el mundo. Joshua y su equipo de agentes de élite viajan a través de las líneas enemigas, hacia el oscuro corazón del territorio ocupado por la IA, para descubrir que el arma que acabará con el mundo y que le han ordenado destruir es una IA con la forma de una niña (Madeleine Yuna Voyles)", reza la sinopsis oficial.

Además de aparecer brevemente en The Creator, K-2SO prontó hará su regreso a la saga Star Wars. El personaje aparecerá en la temporada 2 de Andor, que tiene lugar antes de los hechos de Rogue One: Una historia de Star Wars. En la primera temporada, el modelo imperial de K-2SO apareció a mitad de temporada, pero ninguno de ellos era el droide final.