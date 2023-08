Guía de episodios que hay que ver antes de Ahsoka: The Clone Wars, Star Wars Rebels, The Mandalorian...

MADRID, 22 Ago. (CulturaOcio) -

Ahsoka, la nueva serie de Star Wars para Disney+, llega con la promesa de mantener muchas conexiones con anteriores productos de la saga galáctica. El proyecto se estrena el 23 de agosto y, con él, los fans más fieles de la franquicia podrán disfrutar de algunos de sus personajes favoritos en imagen real.

Sin embargo, quienes sean nuevos en Star Wars, o al menos no se hayan visto todas las series, podrían tener problemas para seguir la trama. Y es que la historia de Ahsoka no empieza desde cero, sino que retoma narrativas previas establecidas años atrás.

Por ello, dentro del apartado de Star Wars de Disney+ se ha incluido una lista con algunos episodios fundamentales para entender Ahsoka. A estos habría que quitar y añadir otros pocos. Así, a continuación se expone una guía con todos los episodios de otras series que hay que ver antes de Ahsoka, los cuales están disponibles en Disney+.

THE CLONE WARS

La protagonista de la nueva serie se presentó ante el mundo en el año 2008 con la criticada película de animación Star Wars: The Clone Wars. Sin embargo, a esta le siguió una serie homónima que fue ampliamente aclamada y que es ya un indispensable para los fans galácticos. En ella Ahsoka fue una de las tres grandes protagonistas junto a Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi. Los episodios fundamentales antes de ver Ahsoka serían los siguientes.

· The Clone Wars 1x02: El inicio del Malevolence

· The Clone Wars 1x19: Tormenta sobre Ryloth

· The Clone Wars 5x17: Sabotaje

· The Clone Wars 5x18: La Jedi que sabía demasiado

· The Clone Wars 5x19: Atrapa a un jedi

· The Clone Wars 5x20: El jedi equivocado

· The Clone Wars 7x09: Los viejos amigos no se olvidan

· The Clone Wars 7x10: El aprendiz fantasma

· The Clone Wars 7x11: Destrozados

· The Clone Wars 7x12: Victoria y muerte

LAS CRÓNICAS JEDI

Las crónicas Jedi fue un proyecto estrenado en 2022 en el que Dave Filoni amplió la historias de Ahsoka y del Conde Dooku empleando el mismo estilo de animación que en The Clone Wars. Se trata de una serie de cortometrajes autoconclusivos en los que se aborda la infancia, el entrenamiento y la vida post Orden 66 de la padawan de Anakin Skywalker. Los tres episodios sobre la heroína son:

· Las crónicas Jedi 1x01: Vida y muerte

· Las crónicas Jedi 1x05: La práctica hace a la maestra

· Las crónicas Jedi 1x06: Resolución

STAR WARS REBELS

Rebels es el proyecto con el que la serie de Ahsoka guardará un mayor vínculo. En este caso no solo hay que prestar atención a los capítulos en los que aparece la guerrera, sino también a algunos otros que profundizan en personajes como Sabine Wren, Hera Syndulla, Ezra Bridger o el Gran Almirante Thrawn. Todos ellos serán prácticamente igual de importantes que Ahsoka en la nueva serie. No en vano esta se ha anunciado como una suerte de temporada 5 de Rebels. Estos serían los episodios necesarios para comprender todas esas tramas y personajes.

· Star Wars Rebels 1x01: La chispa de la rebelión: Parte 1

· Star Wars Rebels 1x02: La chispa de la rebelión: Parte 2

· Star Wars Rebels 1x15: Fuego por toda la galaxia

· Star Wars Rebels 2x01: El asedio de Lothal: Parte 1

· Star Wars Rebels 2x02: El asedio de Lothal: Parte 2

· Star Wars Rebels 2x18: Un manto de oscuridad

· Star Wars Rebels 2x21: El crepúsculo del aprendiz: Parte 1

· Star Wars Rebels 2x22: El crepúsculo del aprendiz: Parte 2

· Star Wars Rebels 4x12: Lobos y una puerta

· Star Wars Rebels 4x13: Un mundo entre mundos

· Star Wars Rebels 4x15: Reunión familiar, y despedida

THE MANDALORIAN

Aunque Ahsoka ha sido uno de los personajes más importantes de Star Wars durante más de una década, su salto a la imagen real no llegó hasta la segunda temporada de The Mandalorian. En uno de sus episodios, Rosario Dawson interpretaba por primera vez a la antigua Jedi, antes de volver a hacerlo brevemente en un cameo en El Libro de Boba Fett (que no aporta nada a su historia más allá de que conoce a Luke Skywalker, el hijo de su Maestro). Este es el capítulo que hay que ver de The Mandalorian:

· The Mandalorian 2x05: La Jedi