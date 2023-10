Star Wars ha respondido en Ahsoka a uno de los grandes interrogantes sobre la Fuerza y los Jedi

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

La galaxia de George Lucas todavía alberga en su interior muchos misterios sin resolver. Para sorpresa de los fans, Star Wars ha decidido responder en Ahsoka a uno de los grandes interrogantes que envuelve, desde hace más de cuatro décadas, a la Fuerza y los Jedi.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Con el paso de los años, cada nueva producción de Lucasfilm, ha ido arrojando algo más de luz sobre el pasado de los Jedi y la Fuerza. Estrenado en 1999, el Episodio I: La amenaza fantasma ya reveló algunos detalles sobre las cualidades de esta energía que impregna a todas las cosas, como la capacidad para sanar.

Y también se sabe que más allá de los propios Jedi y su poderosa conexión con ella, existen otras personas sensibles a la Fuerza. Pero, aun así, hay un interrogante al respecto que, hasta ahora, había permanecido sin respuesta: ¿quiénes pueden utilizarla realmente?

Esta cuestión ha quedado al fin resuelta en Ahsoka. El tercer episodio de la nueva serie de Star Wars ya reveló que Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) es ahora la Padawan de la Jedi a la que pone rostro Rosario Dawson. Sin embargo, esta joven guerrera mandaloriana nunca había mostrado signos de ser capaz de usar la Fuerza.

Es más, Huyang (David Tennant) admitió que es la usuaria con menos afinidad a la Fuerza que nunca haya conocido. Entonces, ¿por qué Ahsoka la ha tomado bajo su tutela como Padawan? La Jedi sostiene que la Fuerza reside dentro de todo ser vivos, como ya aseguraba su viejo amigo, Kanan Jarrus cuando entrenó a Sabine con el Darksaber.

De manera, que, aunque es cierto que la Fuerza vive en todo ser vivo, solo aquellos con suficiente talento y que se sometan a un duro adiestramiento serán capaces de emplearla, independientemente de que sean o no, Jedis. Y es la razón por la que Ahsoka, consciente del potencial de Sabine decide entrenarla en las habilidades de los Jedi y el uso de la Fuerza, lo que supondría que hay otras personas que, sin saberlo, disponen de este talento. De hecho, buscarlas será el punto de arranque de Star Wars: The New Order Jedi, que, aún sin fecha de estreno, verá a Rey (Daisy Ridley) tratando de encontrar a gente sensible a la Fuerza para fundar una nueva Orden Jedi.