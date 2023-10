El director de la nueva película de Star Wars no descarta el regreso de Adam Driver como Kylo Ren

El director de la nueva película de Star Wars no descarta el regreso de Adam Driver como Kylo Ren - LUCASFILM

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

Tras paralizar su rodaje por la huelga en Hollywood, Deadpool 3 todavía no tiene fecha de estreno prevista en cines, pero a su director, Shawn Levy no le faltan proyectos. Tras sumergirse en el Universo Cinematográfico Marvel, atravesará la galaxia de George Lucas para dirigir una de las nuevas películas de Star Wars. Y con su llegada a la saga, el cineasta ha ofrecido una esquiva respuesta a los fans que ansían saber si Adam Driver aparecerá en ella como Kylo Ren.

La última vez que Kylo Ren apareció en la gran pantalla fue en El ascenso de Skywalker. La cinta, estrenada en 2019, vio al hijo de Han Solo y Leia Organa tratando de expiar sus pecados al servicio del imperio. En un desinteresado acto de valor, maltrecho, empleó su último hálito para salvar la vida de Rey, debilitada por el salvaje enfrentamiento que habían mantenido para derrocar a Palpatine.

Desde entonces son muchos quienes se preguntan si Ben Solo podría regresar de algún modo al universo de Star Wars. Una posibilidad que los seguidores de Lucasfilm barajaron al enterarse de que Levy dirigiría un nuevo y misterioso proyecto de la franquicia galáctica.

Esto se debe a que el director de Free Guy (2021) o Proyecto Adam (2022), ambas con Ryan Reynolds, mantiene una estrecha relación de amistad con Driver. Es más, durante una entrevista con Variety se le preguntó si su película sería una precuela de El despertar de la Fuerza en la que podría aparecer Kylo Ren.

La respuesta de Levy fue tan corta como poco aclaratoria. "Esas son tus palabras, no las mías. Como sabéis, Adam es un amigo, y siempre he sido un fan de Kylo Ren. Pero no haré comentarios", sentenció el cineasta, que espera también poder reanudar el rodaje de Deadpool 3 ahora que las huelgas de guionistas (WGA) y actores de Hollywood (SAG-AFTRA) han concluido.

Pese a sus descorazonadoras palabras, todavía es pronto para descartar la posibilidad de que Ben Solo regrese de alguna manera a la saga. Ya sea en una película en la que se narre los acontecimientos que lo condujeron a convertirse, al igual que su abuelo, Darth Vader, en un servidor de Palpatine, o dejándose ver en alguno de los futuros proyectos de Star Wars como un espectro de la Fuerza.