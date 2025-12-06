Disney+ estrena el final definitivo de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos de Marvel - MARVEL STUDIOS

MADRID, 6 Dic. (CulturaOcio) -

Tras su mejorable andadura en cines, donde recaudó 522 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto de 200 millones, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos está disponible en Disney+ desde el 5 de noviembre. La llegada a la plataforma no solo permite revisitar el inicio de la Primera Familia de Marvel en el UCM, sino hacerlo con una versión que amplía la imagen en momentos clave y realza la presencia de Galactus, el colosal devorador de mundos que domina el clímax de la película.

Disney+ ha incorporado la edición IMAX Enhanced de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, una vesión que en escenas seleccionadas abre la relación de aspecto hasta 1.90:1. Esto supone aproximadamente un 26% más de imagen que en el montaje estándar que llegó a la mayoría de los cines, pues en España, por ejemplo, solo hay seis salas IMAX.

El añadido resulta especialmente llamativo porque esta versión no se incluyó ni en la edición digital de septiembre ni en el Blu-ray de octubre. En otras palabras, para una parte muy amplia de la audiencia es la primera oportunidad de ver el largometraje tal como se concibió para IMAX.

La mejora visual se aprecia sobre todo en el tercer acto, donde Galactus irrumpe en Nueva York en busca de Franklin Richards, el hijo de Reed y Sue. En la versión IMAX, la estatura del villano y la devastación urbana ganan contundencia, pues el encuadre no corta la parte superior de su cabeza ni su torso, y permite percibir con más claridad la escala real del personaje frente a los edificios y a los héroes. También se ensancha la visión del interior de su nave y de su silueta completa cuando Silver Surfer se presenta ante él, reforzando el carácter casi mítico de la amenaza.

Aunque Los 4 Fantásticos: Primeros pasos debutó con fuerza en la taquilla mundial con 218 millones de dólares recaudados en su primer fin de semana, su rendimiento posterior fue más irregular de lo esperado para una superproducción de este tamaño. El total de 521,9 millones la coloca por encima de anteriores adaptaciones de los Cuatro Fantásticos, pero por debajo del listón comercial tradicional de Marvel para sus héroes principales. Aun así, la recepción de la crítica fue notablemente más cálida que la de otros títulos del estudio en los últimos años.

Además, la escena post-créditos, donde el Doctor Doom de Robert Downey Jr. le hace una visita a Franklin, es clave para Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. Diferentes rumores apuntan que el interés del antagonista por el hijo de Reed y Sue es uno de los motores de la historia del proyecto dirigido por los hermanos Russo, que contará con el regreso de Pedro Pascal como Reed Richard / Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm / Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm / Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm / La Cosa.