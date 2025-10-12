Confirmado un "espantoso" detalle de Robert Downey Jr. en Vengadores: Doomsday

MADRID, 12 Oct. (CulturaOcio) -

Robert Downey Jr. interpretará al Doctor Doom en Vengadores: Doomsday que llegará a los cines el 17 de diciembre de 2026. Las últimas informaciones relacionadas con su personaje parecen haber sacado a la luz un revelador detalle sobre la ya de por sí amenazante figura del villano en la cinta de los Russo.

"El Doctor Doom tendrá un rostro espantoso en Doomsday al menos al principio", apunta MyTimeToShineHello en Patreon. Esto sugiere que el archienemigo de Los 4 Fantásticos y que ya se dejó ver fugazmente en la escena post-créditos de Primeros pasos junto a Franklin Richards el pequeño vástago de Mr. Fantástico y la Mujer Invisible, a quienes interpretan Pedro Pascal y Vanessa Kirby en el UCM, mantendrá las atroces cicatrices que oculta bajo su máscara en los cómics de Marvel.

De hecho, no son pocos los que tras la breve irrupción del soberano de Latveria en dicha secuencia han especulado con la posibilidad de que Doom use los poderes de Franklin para sanar su maltrecho rostro. No obstante, cabe recordar que incluso cuando Doom le robó su poder cósmico a la raza alienígena de los Beyonders para crear un mundo a su medida, Battleworld (Mundo Batalla), del que se autoproclamó emperador, su cara seguía conservando las cicatrices.

Curiosamente, el rostro de Doom únicamente sanó cuando Reed Richards restauró el Multiverso. Es probable que Marvel pretenda llevar en Doomsday esta impactante escena, aunque no sería hasta el final de Secret Wars, cuyo estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2027, del mismo modo que en los cómics de 2015 a cargo de Jonathan Hickman; en todo caso toca esperar para averiguarlo.

Dirigida por los Russo, la quinta entrega de la franquicia vengadora cuenta también por ahora en su reparto con Chris Hemsworth (Thor), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado de Invierno), Anthony Mackie (Sam Wilson/Capitán América), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Ténoch Huerta (Namor), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova/Viuda Negra), Lewis Pullman (Robert Reynolds/Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), David Harbour (Alexei Andreovitch Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M'Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost) y Tom Hiddleston (Loki).

El filme también integrará en el UCM a un buen puñado de X-Men del antiguo universo Fox ya confirmados: Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Rondador Nocturno), Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope) o Channing Tatum (Remy LeBeau/Gambito), entre otros muchos. Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mujer Invisible), Joseph Quinn (Johnny Storm/Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa) completan el elenco.