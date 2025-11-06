¿Será Jonathan Bailey el Batman de James Gunn?

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

Batman: The Brave and The Bold, aún sin fecha de estreno prevista, es uno de los proyectos que más curiosidad suscita entre los fans del DCU de James Gunn. La cinta, que estará dirigida por Andy Muschietti, todavía no ha encontrado a su Bruce Wayne. Ahora, Jonathan Bailey, el hombre vivo más sexy del mundo, ha roto su silencio sobre si aceptaría interpretar al cruzado de la capa en la película.

"¿Haría Batman? Crecí con Val Kilmer, George Clooney, obviamente Christian Bale y Robert Pattinson", expresó el actor, que vuelve a interpretar a Fiyero en la secuela de Wicked, durante The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

"Es un legado. Creo que James Gunn es increíble. Quién sabe...", añadió, dejando ver que estaría dispuesto a aceptar el papel del caballero oscuro.

Bailey, quien también interpretó al doctor Henry Loomis en Jurassic World: El renacer, es una de las opciones favoritas de los fans para ser Batman en el DCU de Gunn. De hecho, reaccionó positivamente a las publicaciones en redes sociales que apoyaban la idea de que encarnase al protector de Gotham.

Dicho esto, a comienzos del pasado octubre se dio a conocer que Batman: The Brave and The Bold no tiene previsto arrancar de inmediato con su filmación e incluso que ya había encontrado guionista. Los rumores más recientes, de hecho, apuntaban a que el filme podría acabar descartando la idea de que Damian Wayne termine vistiendo el traje de Robin.

Por otra parte, la esperada secuela de The Batman aterrizará en los cines el 1 de octubre de 2027, con Robert Pattinson nuevamente en el papel del caballero oscuro. La cinta, dirigida y escrita por Matt Reeves, también recuperará para su trama a Colin Farrell como Oswald Cobb tras la serie de El Pingüino en HBO Max.

Farrell, de hecho, aclaró recientemente cuánto tiempo ha transcurrido entre los eventos de la ficción y el filme. "The Batman Parte 2 continuará, digamos, unas semanas después de que finalizara la serie", confesó el actor en una entrevista con ComicBook.com.

Esto implicaría que, para cuando la película arranque su trama, Oz Cobb apenas habría consolidado su posición como nuevo mandamás del submundo criminal de Gotham unas semanas antes. Además, el 11 de septiembre de 2026 verá la luz en cines Clayface.