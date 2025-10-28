Colin Farrell confirma cuánto tiempo pasa entre el final de El Pingüino y The Batman 2

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

La esperada secuela de The Batman llegará a los cines el 1 de octubre de 2027, de nuevo con Robert Pattinson como Bruce Wayne. Al actor lo volverá a acompañar Colin Farrell en el papel de Oswald Cobb y ahora ha aclarado cuánto tiempo ha transcurrido entre los eventos de la serie El Pingüino que protagonizó en HBO Max y la cinta dirigida por Matt Reeves.

"Oh, no lo sé. En general, tiendo a ser un poco pesimista, o eso me han comentado varias personas cercanas a mí", comentó Farrell en una entrevista con ComicBook.com tras ser abordado por una posible temporada 2 de El Pingüino. "Así que diría que mi apuesta iría en contra, aunque no mucho", continuó.

"Sé que los responsables están considerando tramas que podrían justificar otras ocho horas, ya que todo se desarrolla en el mundo de Matt Reeves", añadió Farrell al respecto. "Resultó conveniente que la muerte al final de The Batman y la catástrofe en Gotham crearan un vacío de poder que Oz pudiese intentar aprovechar. Eso encajaba a la perfección con las ocho horas en paralelo de historia que teníamos", explicó.

"Después [The Batman Parte II] continuará, digamos, unas semanas después de que finalizara la serie", prosiguió el actor, confirmando así cuándo arrancará la cinta tras los eventos de El Pingüino. "Pero en cierto modo apostaría en contra, aunque no demasiado", recalcó el protagonista de Escondidos en Brujas.

Esto significaría que, para cuando The Batman 2 arranque su trama, Oz Cobb apenas habría consolidado su posición como el gerifalte del submundo criminal de Gotham unas semanas. Posiblemente, a lo sumo, habrán pasado un par de meses desde el caos que Enigma (Paul Dano) ocasionó en los diques de la ciudad y la violencia de sus seguidores en la primera entrega de la saga.

Este enfoque también justificaría los rumores de que Zoë Kravitz no volverá a interpretar a Catwoman, ya que no tendría coherencia que su personaje regresara a Gotham en un periodo de tiempo tan breve. No obstante, el 1x08 de El Pingüino dejó abierta la puerta a un posible regreso cuando Sofía Falcone/Gigante (Cristin Milioti) recibe una carta de Selina Kyle revelándole que son medio hermanas, pues ambas son hijas del mismo padre: Carmine Falcone.

Pero siempre cabe la posibilidad de que la relación entre ambas termine siendo en el futuro parte de una tercera entrega, ya que Reeves confirmó que Milioti no aparecerá en The Batman 2. "Cristin no está en esta [The Batman 2]. Sin embargo, eso se debe a que ya teníamos el guion bastante avanzado cuando estábamos desarrollando la serie", afirmó a MTV a comienzos de octubre. "Pero ya se verá", finalizó.