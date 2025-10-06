Andy Muschietti revela en un bar si sigue al frente de Batman: The Brave and The Bold

MADRID, 6 Oct. (CulturaOcio) -

La esperada secuela de The Batman llegará a las salas el 1 de octubre de 2027, con Robert Pattinson nuevamente en el traje del caballero oscuro en una aventura desvinculada del nuevo Universo DC de James Gunn. Pero son muchos quienes buscan novedades sobre The Brave and The Bold, la película de Batman que sí estará dentro del flamante DCU del que forman parte Superman o The Peacemaker. Andy Muschietti, director liegado a un proyecto que todavía no ha echado a andar y que lleva meses sin novedades, ha actualizado su vinculación al proyecto.

Según recoge un fan en su cuenta de X, tras asistir a un concierto se encontró a Muschietti en un bar, con quien se tomó una foto y preguntarle acerca de Batman: The Brave and The Bold. "Sigue vinculado como director de la película", afirma en su hilo.

So in the early hours last friday, I happened to meet Andy Muschietti at a Bar after I attended a concert and I did asked him some questions about Brave and the Bold



(Thread) pic.twitter.com/m0khZd3JHN — The Gotham Knight (@Gotham2739) September 29, 2025

Sin embargo, añade que "el filme no comenzará su filmación pronto porque The Batman Parte 2 iniciará su producción el próximo año". "Le pregunté a Andy si estaba al tanto de que se había incorporado un guionista (tampoco le pregunté quién era, porque no soy de esos 'insider')", señaló a continuación.

"Es consciente de que hay un guionista asociado y creo que está al tanto de la historia (no estoy seguro de si mencionó esto último porque fue una noche bastante salvaje para mí)", subrayó. Así pues, aunque Batman: The Brave and The Bold no tenga previsto arrancar de inmediato con su filmación, el proyecto parece que va tomando forma.

Es comprensible que DC Studios se esté tomando su tiempo para dar con el enfoque correcto para la película y por extensión, la irrupción del caballero oscuro en el DCU de James Gunn. Los últimos rumores indicaban que la trama de The Brave and The Bold podría acabar descartando a Damian Wayne como Robin, aunque solo el tiempo lo dirá.

Dicho esto, la elección de Muschietti para capitanear el filme sigue siendo tema de intenso debate entre los fans del Universo DC. Mientras hay quien está a favor del director del remake de IT (Eso) tras dirigir The Flash en 2023, otros creen que no es el más indicado debido a los tremendos desatinos en la película de Ezra Miller.