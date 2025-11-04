Jonathan Bailey (Wicked, Los Bridgerton) es el hombre más sexy del mundo: "Es un honor... y es completamente absurdo"

Jonathan Bailey (Wicked, Los Bridgerton) es el hombre más sexy del mundo: "Es un honor... Y completamente absurdo" - CONTACTO

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

Jonathan Bailey, conocido mundialmente por interpretar a Anthony en Los Bridgerton y por encarnar al príncipe Fiyero en Wicked, ha sido nombrado el hombre vivo más sexy del mundo en 2025 por la revista People. El anuncio lo realizó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon el propio actor, que sucede así a John Krasinski (The Office, Un día tranquilo) en el 40.º aniversario del galardón.

La revista estadounidense, que cada año elige a una celebridad para este reconocimiento, se ha decantado por el intérprete británico de 37 años. Bailey ha agradecido el gesto con una mezcla de ironía y pudor asegurando que "es un honor enorme". "Me siento increíblemente halagado, y es completamente absurdo", confiesa para People.

"Estoy bastante emocionado de que algunos amigos y familiares se enteren", añade Bailey, que ha recurrido al humor para revelar quién conocía la noticia antes del anuncio: "Se lo conté a mi perro Benson, pero no, no se lo he dicho a nadie... ¿Cómo se llama eso... Acuerdo de Confidencialidad?"

Formado desde niño en la Royal Shakespeare Company, Bailey arrancó su trayectoria profesional con apenas siete años y desde entonces ha alternado con solvencia drama, comedia y musical. En el West End londinense se consolidó como uno de los talentos de su generación al ganar el premio Oliver por Company, mientras que en televisión su popularidad creció enormemente por dar vida a Anthony en Los Bridgerton, además de por su nominación a los Emmy por interpretar a Tim Laughlin en la miniserie Fellow Travelers.

El reconocimiento llega a dos semanas de que el actor retome uno de los grandes papeles de su carrera con Wicked: Parte 2, secuela de la adaptación cinematográfica del musical de Broadway donde Bailey interpreta al príncipe Fiyero, figura clave de Oz junto a Glinda (Ariana Grande) y Elphaba (Cynthia Erivo). Dirigida por John M. Chu, la película se estrena en cines el 21 de noviembre.

Más allá de su trayectoria como actor, Bailey ha promovido iniciativas de impacto social como The Shameless Fund, una organización benéfica que fundó en 2024 que canaliza recursos hacia entidades LGTBIQ+ y aboga por erradicar el estigma en la comunidad. El intérprete acompaña así su perfil de estrella con una agenda de activismo visible.

Además de John Krasinski, otros artistas elegidos como el hombre vivo más sexy del mundo fueron Patrick Dempsey, Chris Evans, John Legend, Michael B. Jordan, Paul Rudd, Ryan Reynolds, Chris Hemsworth, Bradley Cooper, Dwayne Johnson, Idris Elba, Adam Levine, Richard Gere, Channing Tatum y David Beckham.