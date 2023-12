James Gunn anuncia un bombazo sorpresa de Batman en el DCU

MADRID, 18 Dic. (CulturaOcio) -

James Gunn, el nuevo copresidente de DC Studios junto a Peter Safran, ha informado de un importante cambio en el desarrollo de una de sus series. En 2022 se anunció que Matt Reeves, director de The Batman, estaba trabajando en un proyecto sobre Arkham, el manicomio de alta seguridad en el que están recluidos los presos más perturbados y peligrosos de Gotham. Y ahora el propio Gunn ha sorprendido al revelar que esa ficción forma parte del universo del Caballero Oscuro de Robert Pattinson, sino de la nueva continuidad principal del DCU.

A través de su perfil en la red social Threads, Gunn fue preguntado por el estado actual del Batverse de Reeves, una saga que, al igual que Joker o el otro proyecto de Superman en desarrollo se enmarcan dentro de la marca Elseworlds y, por tanto, están fuera de la continuidad principal del nuevo Universo DC que arrancará con Superman: Legacy.

En este punto, el cineasta señaló que solo hay dos proyectos en marcha actualmente dentro del universo de The Batman. "En este momento Matt está produciendo Arkham como una serie del DCU, así que solo quedan dos [The Batman Parte II y El Pingüino] por ahora", indica.

Con estas palabras, Gunn revela que, en realidad, la serie de Arkham formará parte del nuevo Universo DC que Peter Safran y él mismo han planificado de cara a los próximos años. Esta franquicia comenzará con la serie de animación Creature Commandos, aunque su primera película y piedra angular será Superman: Legacy.

De esta forma, Arkham compartirá universo con el Hombre de Acero de David Corenswet y no con el Batman de Pattinson. De hecho, el DCU ya tiene una película del héroe de Gotham anunciada, The Brave and The Bold, aunque no se ha desvelado el actor que asumirá la nueva versión del murciélago.

"Sí [tendrá lugar en la DCU]. Adoramos a Matt como director y productor, por lo que producirá historias tanto dentro de su universo de The Batman como dentro del DCU", insiste Gunn a continuación. Esto cambia por completo la noción que los fans tenían del proyecto. Se especulaba con la presencia del Joker de Barry Keoghan como conexión entre la serie y The Batman.

Pero ahora la producción de DC vuelve a estar rodeada de misterio, ya que dicho universo es aún desconocido para el público. Todavía no se ha anunciado ningún personaje que aparecerá en sus episodios, aunque es posible que sirva de presentación de todo el oscuro mundo de Batman y Gotham en la nueva franquicia. La serie no cuenta con fecha de estreno.

Gunn ha asegurado también que en realidad el plan siempre ha sido que Arkham forme parte del DCU y no del Batverse. Algo que no coincide con la descripción que Reeves hizo anteriormente de la serie. "Iba a ser algo así como El príncipe de la ciudad. E iba a ser el año uno porque la película es el año dos, y quería que fuera la primera aparición [de Batman]. Aunque no iba a ser una historia de Batman", explicaba en 2022, dejando claro que por aquel entonces sí compartía universo con su filme.