Seis mujeres más acusan a Russell Brand de conducta sexual inapropiada tras su condena por violación - CONTACTO

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

El pasado lunes 9 de noviembre, Russell Brand ingresó en prisión tras ser declarado culpable de un delito de violación y tres de agresión sexual contra cuatro mujeres, cometidos entre 2004 y 2009. Ahora, seis mujeres más han acusado al actor por presuntos comportamientos sexuales inapropiados.

Según The Times of London, que en 2023 fue el primer medio en informar acerca de la conducta de Brand tras realizar una investigación, ha sacado a la luz ahora seis nuevos testimonios de presuntas víctimas. Ni Brand ni sus abogados han respondido a estas nuevas acusaciones después de que el medio tratara de ponerse en contacto con ellos. El actor ha insistido en su inocencia en el pasado de forma reiterada y se declaró no culpable en el juicio.

Una mujer recuerda que en 2005, cuando ella tenía en torno a veinticinco años, Brand la abordó y le dijo que "necesitaba" tener sexo con ella y que incluso le pagaría.

Otra mujer relata que, después de ganar en 2006 un concurso de BBC 6 Music, apareció como invitada en un programa de Brand, tras lo cual ambos se vieron de forma intermitente. En un momento dado, él le exigió que lamiera el asiento del inodoro de su casa, y ella se negó. "Parecía cabreado porque no le dejaba humillarme", asegura.

Una tercera mujer afirma que conoció a Brand en 2007 en un espectáculo de comedia, cuando ella tenía 19 años. Según relata, pidió al actor que se detuviera cuando mantenían una relación sexual, pero él no lo hizo.

Otra mujer, identificada como Alex por The Times, afirma que, cuando tenía en torno a treinta años, mantenía una relación de carácter sexual con Brand. En una ocasión, él la forzó a pesar de que ella verbalizara su negativa al darse cuenta de que no llevaba preservativo. Al parecer, él se disculpó en persona y en un mensaje de texto. "Lo justifiqué en mi cabeza diciéndome a mí misma: al menos lo admitió", sostiene Alex.

Otra sostiene que en 2013, cuando ella tenía menos de treinta años, conoció a Brand después de que actuara en The Chapel, en San Francisco. Asegura que él la trató con brusquedad y le metió la mano dentro de los pantalones.

Otra mujer, que trabajaba en un local de Londres al que Brand acudió varias veces, afirma que en una ocasión, en el año 2015, un compañero de trabajo le dijo que el actor estaba en los servicios y preguntaba por ella. Según relata la mujer, cuando acudió allí, él intentó agarrarla fingiendo que necesitaba papel higiénico.

El actor de Paso de ti se declaró inocente durante su juicio, en el que finalmente fue condenado a diez años y seis meses de prisión. "El consentimiento es fundamental, esencial, necesario y, en muchos sentidos, más importante que el sexo en sí mismo", afirmó durante la vista, según recoge el medio Deadline.

El intérprete deberá cumplir dos tercios de la pena en prisión, lo que equivale a siete años, antes de pasar a libertad condicional. Durante la lectura de la sentencia, dictada por el juez Joel Bennathan, este calificó a Brand de "depredador sexual". Por el momento, la policía se encuentra examinando las nuevas acusaciones.