Russell Brand admite que tuvo relaciones sexuales con una menor de 16 años: "Horrible, pero legal"

Archivo - February 24, 2026, London, England, United Kingdom: RUSSELL BRAND arrives at Southwark Crown Court where he is accused of two further sex offences, including rape, against two further women which allegedly took place in 2009. - TAYFUN SALCI / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 23 Abr. (CulturaOcio) -

Russell Brand, acusado de violación, agresión sexual y abusos psicológicos por cuatro mujeres en 2023, ha admitido ahora que mantuvo relaciones sexuales con una menor de 16 años cuando él tenía 30. El actor de Paso de ti o Todo sobre mi desmadre ha asegurado que su conducta fue "horrible, pero legal" y que la fama le dio "la oportunidad de obtener un consentimiento ilimitado", lo que le convirtió en un "explotador de mujeres".

En su paso por el pódcast The Megyn Kelly Show, Brand ha hablado de esta relación que mantuvo con una menor y que ya salió a la luz en 2023 a raíz de una investigación llevada a cabo por The Sunday Times, The Times y Channel 4. Se le acusó de violación, agresión sexual y de tener un comportamiento abusivo y controlador, imputaciones que el actor negó en aquel momento.

"Era una persona muy diferente", ha asegurado ahora Brand, admitiendo que lo que hizo rozaba el límite de lo aceptable. "Era mucho más joven y era un treintañero inmaduro. Las relaciones sexuales consentidas, de hecho con diversas personas, cuando existe una marcada diferencia de poder -como ocurre cuando eres un hombre famoso con la capacidad de atraer a las mujeres que yo tenía en aquel momento-, creo que implican explotación. Creo que es una forma de explotación", ha reiterado el intérprete.

Brand se ha justificado diciendo que la fama le dio "la oportunidad de obtener un consentimiento ilimitado", lo que alimentó su "adicción". "Me llevó a convertirme en un hedonista, un necio y un explotador de mujeres. Y eso está mal, y es algo que hay que redimir, abordar y expiar", continuaba Brand.

Además, el actor aseguraba que la investigación periodística que se publicó sobre él tuvo que ver con haber sido "abiertamiente crítico con la industria farmacéutica, el Gobierno británico y los organismos burocráticos que ostentan el poder".

En abril de 2025, Brand fue acusado de violar, abusar y agredir sexualmente a cuatro mujeres. En diciembre, la Policía Metropolitana de Londres presentó nuevos cargos de violación y agresión sexual contra él en relación con otras dos víctimas. El juicio contra él tendrá lugar el 12 de octubre de este año.

"Ha sido una experiencia muy, muy, muy aleccionadora y difícil de afrontar, porque ya había reconocido que la adicción al sexo estaba mal. Ya sabía que, como hombre casado o como cualquier persona que mantenga una relación estable, hay que ser honesto y fiel", ha dicho Brand. "Pero creo en Dios. Así que todas las cosas vienen de Dios. Esto viene de Dios", se ha justificado el actor, reinventado ahora como cristiano que predica a favor de la libertad de expresión.