La exnovia de Russell Brand denuncia haber sufrido “violencia, control coercitivo y malos tratos” - CONTACTO

MADRID, 10 Nov. (CulturaOcio) -

El pasado jueves 5 de noviembre, Russell Brand fue declarado culpable de un delito de violación y tres de agresión sexual contra cuatro mujeres, cometidos entre 2004 y 2009 y este lunes 9, ha sido condenado a diez años y seis meses de prisión. Ahora, Jemima Goldsmith, la exnovia del actor y cómico, ha celebrado la resolución, señalando que ella también sufrió “su violencia, su control coercitivo y sus malos tratos”.

“Estoy y siempre he estado firme e inequívocamente del lado de todas las víctimas de Brand. Siento un gran respeto por las valientes mujeres que dieron un paso al frente en el juicio de Brand, contaron sus historias, testificaron y se aseguraron de que se hiciera justicia”, expresó Goldsmith en sus redes sociales, compartiendo sus propias vivencias. “En 2014, tuve que llamar a la policía para que lo sacaran de mi casa durante un incidente violento”, reveló.

La productora de cine y televisión explicó que decidió “no presentar denuncia en aquel momento y no hacer público el asunto” porque le preocupaba “el impacto que la atención mediática” pudiera tener en sus hijos, que por entonces eran adolescentes. “No he vuelto a ver ni a hablar con Brand desde aquel episodio de 2014”, aseguró. “Aunque mi dolor al respecto palidece en comparación con lo que han sufrido las mujeres que han testificado ante el tribunal, fue un periodo difícil en mi vida que ha tenido un impacto duradero”, expuso.

I am going to describe some painful and personal things in relation to Russell Brand because I have been put in a position now where I feel that I have no choice other than to do so, given the misleading reports and speculation around the facts of a harassment injunction that was… — Jemima Goldsmith (@Jemima_Khan) November 9, 2026

Goldsmith remarcó además su colaboración “con las periodistas que finalmente lo desenmascararon: Ros Urwin, Louisa Compton y Dorothy Byrne” y cómo se comprometió a “testificar ante los tribunales sobre su comportamiento abusivo, en caso de que el periódico que publicó los testimonios de las víctimas llegara a ser demandado”.

“He dedicado gran parte de mi carrera profesional a intentar apoyar a mujeres injustamente demonizadas y silenciadas, como Monica Lewinsky, y a defender la libertad de expresión”, apuntó Goldsmith, que quiso aclarar lo sucedido con Szilvia Berki, una mujer que acusó a Brand de agresión y recibió una orden judicial que le prohibía acosar a la pareja.

GOLDSMITH ACLARA SU IMPLICACIÓN EN LA ORDEN JUDICIAL CONTRA SZILVIA BERKI

“En 2014 se dictó una orden judicial contra el acoso dirigida a una mujer llamada Szilvia Berki, que pasó a ser definitiva en 2015”, expresó Goldsmith, que dijo comprender “perfectamente las buenas intenciones de quienes ahora la defienden en Internet” y estar “de acuerdo con su petición de que se modifique dicha orden judicial contra el acoso”. “Sin embargo, los comentarios y la cobertura mediática de esta semana han presentado una versión falsa de los hechos, lo que me ha expuesto a un odio y unos insultos repugnantes en Internet”, denunció.

“El trasfondo de todo esto es que la Sra. Berki vino a mi casa durante unos 30 minutos en junio de 2014, después de que la contratara para que le diera un masaje a Brand. Para cuando llegó, él ya había decidido que no quería el masaje y le pidió que se marchara. Ella se sintió claramente ofendida”, explicó la productora.

La expareja de Brand afirmó haber estado “presente todo el tiempo que él estuvo con ella” y no haber visto “nada inapropiado”. “Si viera a cualquier hombre maltratar a cualquier mujer en cualquier circunstancia, haría todo lo posible por detenerlo, sin dudarlo”, remarcó. “La Sra. Berki denunció posteriormente a la policía que Brand la había empujado por la espalda mientras ella salía de la casa y que también afirmó haber sido ‘atacada’ por mi perro”, continuó, exponiendo que colaboró con la investigación de dicha denuncia y que la policía concluyó que no había razón para abrir un expediente.

Según Goldsmith, Berki empezó entonces a vender historias falsas a la prensa sensacionalista e inició “una campaña de ataques antisemitas y amenazas despiadadas, tanto en Internet como por correo electrónico” contra ella. “El número, el tono y el contenido de estos mensajes resultaban extremadamente aterradores”, recordó, indicando que, “aunque en ese momento ya no tenía contacto con Brand”, aceptó “la sugerencia de su abogado de solicitar una orden de alejamiento por acoso”.

“Su abogado no ha respondido a mi abogado desde mayo de este año, a pesar de que he intentado ponerme en contacto con él”, apuntó Goldsmtih, agregando que ha sido informada “de que cualquier modificación de la orden judicial también debe contar con el consentimiento de Brand”, al que no ha visto ni hablado en más de una década.

“Espero que esta información ayude a aclarar las especulaciones sobre mi implicación en la orden contra el acoso”, concluyó, terminando su publicación subrayando sus sentimientos respecto al juicio del actor y cómico. “Me alegro y me siento aliviada de que Russell Brand haya tenido que rendir cuentas ante la justicia por fin”, incidió.