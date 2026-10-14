Russell Brand, calificado como un depredador sexual "voraz", "despiadado y calculador" por la Fiscalía

Russell Brand, calificado como uno depredador sexual "voraz", "despiadado y calculador" por la Fiscalía - THOMAS KRYCH / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

Esta semana ha comenzado el juicio contra Russell Brand, que se enfrenta a tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de atentado contra el pudor. Aunque el actor y humorista los ha negado todos los delitos, declarándose inocente, en su alegato inicial, la fiscalía ha definido a la estrella de Paso de ti como un depredador sexual "despiadado y calculador", con un deseo "indiscriminado y voraz".

"Me siento afortunado; por supuesto, estoy preocupado, pero tengo la esperanza de que este proceso dé buenos resultados para todos; esa es mi plegaria", expresó Brand a su llegada al juzgado de Londres, este miércoles 14 de octubre, según recoge BBC News. El actor estaba, como en jornadas anteriores, acompañado de su mujer.

El caso afecta a seis demandantes, a las que se les garantiza el anonimato conforme a la legislación de Reino Unido, y se refiere a presuntos delitos cometidos entre 1999 y 2009. Según recoge el medio británico, la fiscal Riel Karmy-Jones KC indicó que las presuntas víctimas "no se conocían entre sí, nunca se habían visto" y "presentaron sus denuncias de forma independiente".

"Las circunstancias de los delitos eran tan amplias y variadas como la carrera profesional del acusado", expuso Karmy-Jones, añadiendo que "su intenso deseo de establecer algún tipo de contacto sexual era indiscriminado y voraz" y "a veces podía decirles a las mujeres lo que querían oír" para satisfacerlo.

La fiscal describió al intérprete como "un mujeriego con un enorme apetito sexual, con una actitud infantil al esperar que se satisficieran todos y cada uno de sus deseos". También expuso que, tras las agresiones, podía mostrarse "indiferente", marcharse "inmediatamente", poner "una excusa para escapar" o simplemente seguir "como si nada hubiera pasado".

La acusación presentó el testimonio de un antiguo amigo de Brand, que aseguró que este había presumido de querer acostarse con unas "5.000 mujeres" a lo largo de la vida y haber establecido unas "reglas" para conseguirlo.

LOS TESTIMONIOS DE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS

La primera de las presuntas víctimas tenía veintitantos años cuando conoció a Brand. Aunque en un principio supuso que era homosexual, cuando lo invitó a tomarse un té en su casa, lo encontró "parcialmente desnudo" y "pavoneándose por la habitación, un poco como un avestruz, haciendo pasos ridículos al estilo de Basil Fawlty". De acuerdo con la acusación, la denunciante se quedó en blanco "mientras él le bajaba los pantalones y la ropa interior, le penetraba la vagina con el pene y la violaba".

Aunque la mujer no denunció inmediatamente lo sucedido debido a su "estatus de celebridad", cuando lo hizo y se interrogó a Brand, este aseguró no recordar nada y nunca haber mantenido "relaciones sexuales no consentidas".

El segundo incidente se produjo dos años después, en 2001. La presunta víctima trabajaba en MTV y denunció que Brand trató de que lo acompañase al cuarto de baño. El tercero se produjo en 2004 y, según la acusación, Brand volvió a arrastrar a una mujer al cuarto de baño para abusar de ella.

La cuarta demandante refirió lo sucedido entre 2004 y 2005, cuando el actor la "agarró el cuerpo, los pechos, los costados y las nalgas, de forma agresiva", besándola aunque intentara apartarlo. "Mientras esto ocurría, ella miró a la mujer y a los hombres que estaban con él, esperando que la ayudaran, pero no hicieron nada", expuso la fiscalía, afirmando que el actor "se limitó a soltar una risita, como si fuera una broma".

La quinta demandante era la más joven de las presuntas víctimas cuando se produjo el incidente, en 2009, que empezó como una relación sexual consentida y derivó en una violación. En cuanto a la sexta denunciante, la fiscalía detalló cómo Brand le había exigido un masaje y metido la cabeza entre sus piernas.

"Seis mujeres, mujeres distintas, acusaciones diferentes", concluyó Karmy-Jones al terminar la exposición inicial del caso. "Cuando las escuchen, no me cabe duda de que considerarán que sus testimonios son convincentes", añadió. Se prevé que el juicio dure seis semanas.