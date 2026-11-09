Russell Brand, condenado 10 años y medio de cárcel por violación y agresión sexual

Russell Brand, condenado a diez años y medio de cárcel por violación y agresión sexual - James Manning/PA Wire/dpa

MADRID, 9 Nov. (CulturaOcio) -

Russell Brand ha sido condenado este lunes 9 de noviembre a diez años y seis meses de prisión por un delito de violación y tres de agresión sexual contra cuatro mujeres, cometidos entre 2004 y 2009. La sentencia ha sido dictada por el juez Joel Bennathan en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, después de que un jurado declarase culpable al actor británico el pasado jueves. El intérprete, de 51 años, permanecía bajo custodia desde la lectura del veredicto.

Durante la lectura de la sentencia, Bennathan ha calificado a Brand de "depredador sexual" y ha señalado que creía que "la fama significaba que podías actuar como quisieras, cuando quisieras, sin las limitaciones de las normas por las que se rigen las personas decentes". El actor deberá cumplir dos tercios de la pena en prisión, equivalentes a siete años, antes de pasar a libertad condicional.

El jurado declaró a la estrella de Paso de ti culpable de violar en 2009 a una admiradora de 21 años a la que había conocido después de uno de sus espectáculos en el Hammersmith Apollo de Londres. También lo consideró responsable de tres agresiones sexuales contra una trabajadora de MTV durante una fiesta en un bar del Soho en 2004, una empleada de Capital Radio en 2005 y una trabajadora de Channel 4 durante una grabación en 2009.

El proceso examinó siete cargos relacionados con las denuncias de seis mujeres por hechos ocurridos entre 1999 y 2009, un periodo que coincidió con su ascenso a la fama. Brand, que negó todas las acusaciones y defendió que sus relaciones sexuales habían sido consentidas, fue absuelto de otros dos cargos de violación y de uno de tentativa de agresión indecente. Durante el juicio, que se prolongó cerca de un mes, declararon las denunciantes, el propio actor, su esposa y otros testigos.

Brand, que estuvo casado con la cantante Katy Perry, inició su trayectoria como cómico y presentador en la televisión británica, con trabajos en MTV y en Big Brother's Big Mouth, antes de dar el salto a Hollywood. En el cine participó en títulos tan populares como Paso de ti y La era del rock (Rock of Ages), además de prestar su voz al doctor Nefario en la franquicia de animación Gru, mi villano favorito. Posteriormente centró su actividad en los pódcast y en su canal de YouTube, desde el que abordaba cuestiones sociales y políticas, hasta que las acusaciones publicadas en 2023 sacudieron su carrera mediática.