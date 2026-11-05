Russell Brand, culpable de un delito de violación y tres de agresión sexual

Russell Brand departs Southwark Crown Court, where he is facing three charges of rape, indecent assault, and three counts of sexual assault, relating to six women. - TAYFUN SALCI / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 5 Nov. (CulturaOcio) -

El actor y cómico británico Russell Brand ha sido declarado culpable de un delito de violación y tres de agresión sexual por un jurado del tribunal de Southwark, en Londres. El intérprete, conocido por películas como Paso de ti, ha quedado bajo custodia a la espera de conocer su pena el próximo lunes. El juez le ha advertido de que recibirá una "importante pena de prisión", aunque todavía no ha concretado su duración.

El veredicto también ha absuelto a Brand de otros dos cargos de violación y de otro de tentativa de agresión indecente. En total, el proceso examinaba siete cargos relacionados con las denuncias de seis mujeres por hechos que tuvieron lugar entre 1999 y 2009, un periodo que coincidió con su ascenso a la fama. El actor había negado todas las acusaciones formuladas contra él.

Durante el juicio, que se ha prolongado durante cerca de un mes, el tribunal ha escuchado los testimonios de las denunciantes, del propio Brand, de su esposa y de otros testigos.

Las mujeres, cuya identidad está protegida de por vida por la legislación británica, acudieron a las autoridades después de conocer las acusaciones difundidas en 2023 por una investigación periodística de The Times y el programa Dispatches de Channel 4.

La influencia de aquella investigación fue uno de los puntos de enfrentamiento entre la defensa y la acusación. Los abogados de Brand sostuvieron que el documental había "contaminado deliberadamente" el proceso y condicionado los relatos de las denunciantes. La fiscalía rechazó esa interpretación y argumentó que las publicaciones no habían llevado a seis mujeres a reconstruir sus recuerdos, sino que las habían animado a contar experiencias que las habían "atormentado durante años".

Brand inició su trayectoria como cómico y presentador en la televisión británica, con trabajos en MTV y en Big Brother's Big Mouth, antes de dar el salto a Hollywood. En el cine participó en títulos tan populares como Paso de ti y La era del rock (Rock of Ages), además de prestar su voz al doctor Nefario en la franquicia de animación Gru, mi villano favorito. Posteriormente centró su actividad en los pódcast y en su canal de YouTube, desde el que abordaba cuestiones sociales y políticas, hasta que las acusaciones publicadas en 2023 sacudieron su carrera mediática.